«Никогда не делайте аборт!» Ваенга рассказала о трагедии

Елена Ваенга родила сына Ивана в 35 лет. До этого она много лет мечтала о ребенке.
Елене едва исполнилось 18, как у нее завязались отношения с Иваном Матвиенко.
Этот роман длился целых 17 лет, но не завершился ни счастливым замужеством ни счастливым родительством.
Малыша Елена потом буквально вымолила себе в Дивеевском монастыре.
Скорее всего, дело было в том, что в юности Ваенга избавилась от нежелательной беременности.
Девушке было только 18, и она испугалась ответственности и кардинальных перемен в жизни. И лишь со временем осознала, какую ошибку совершила.
Об этой истории звезда шансона решилась публично рассказать в эфире телешоу Бориса Корчевникова.
«Это моя личная вина. Никогда, ни при каких условиях, даже пусть атомная война, девочки, никогда не делайте аборт! Нет ни одной женщины на планете, которая в самых тяжелых обстоятельствах, все-таки родив ребенка, пожалела бы об этом. Никогда этого не делайте. Никогда», — приводит слова певицы Экспресс Газета.
Как ранее сообщал «Рамблер», известная певица Елена Ваенга очень трепетно относится к семье.
Артистка рассказала поклонникам, что ее мама и бабушка заболели коронавирусом. Конечно, звезда старалась беречь любимых женщин, но родные знаменитости все же заразились COVID-19.
Елена Ваенга призналась, что переживает за дорогих людей.