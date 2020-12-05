«Никогда не делайте аборт!» Ваенга рассказала о трагедии

Елена Ваенга родила сына Ивана в 35 лет. До этого она много лет мечтала о ребенке.

Елене едва исполнилось 18, как у нее завязались отношения с Иваном Матвиенко.

Этот роман длился целых 17 лет, но не завершился ни счастливым замужеством ни счастливым родительством.

Малыша Елена потом буквально вымолила себе в Дивеевском монастыре.

Скорее всего, дело было в том, что в юности Ваенга избавилась от нежелательной беременности.

Девушке было только 18, и она испугалась ответственности и кардинальных перемен в жизни. И лишь со временем осознала, какую ошибку совершила.

Об этой истории звезда шансона решилась публично рассказать в эфире телешоу Бориса Корчевникова

«Это моя личная вина. Никогда, ни при каких условиях, даже пусть атомная война, девочки, никогда не делайте аборт! Нет ни одной женщины на планете, которая в самых тяжелых обстоятельствах, все-таки родив ребенка, пожалела бы об этом. Никогда этого не делайте. Никогда», — приводит слова певицы Экспресс Газета.

Как ранее сообщал «Рамблер», известная певица Елена Ваенга очень трепетно относится к семье.

Артистка рассказала поклонникам, что ее мама и бабушка заболели коронавирусом. Конечно, звезда старалась беречь любимых женщин, но родные знаменитости все же заразились COVID-19.

Елена Ваенга призналась, что переживает за дорогих людей.