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Москва

«Обсуждать своих коллег неэтично»: Олег Газманов осудил Сергея Шнурова за матерные стихи 

Teleprogramma.pro и ещё 2 5 декабря 2020
«Неэтично»: Газманов оценил стихи Шнурова
Фото: globallookpress.com
Музыкант Олег Газманов в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ осудил певца Сергея Шнурова за матерные стихи в адрес коллег по сцене.

«Обсуждать своих коллег неэтично. Выйдите и разберитесь там за углом, в конце концов. Если вы мужики. А когда вот это выяснение отношений на публике. Но я высказываю свое мнение. Мне кажется, что это, ребята, не по-пацански».

Осуждает действия Шнурова и продюсер Иосиф Пригожин.

«Я просто в шоке от его стихов. У меня выпали волосы и брови скоро выпадут. Я не говорил, что мы в бедственном положении. Люди в бедственном положении, музыканты в бедственном положении. Все находятся в абсолютно в одинаковых условиях», — заметил он.

Ранее Сергей Шнуров сочинил нелицеприятный стих в адрес Пригожина, который якобы жаловался на бедственное положение артистов. Причем он задел в нем и жену продюсера певицу Валерию, чем вывел Пригожина из себя.
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Шоу-бизнес , Сергей Шнуров , Иосиф Пригожин , Валерия , Олег Газманов , НТВ , Санкт-Петербург
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