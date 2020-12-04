Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Выберите регион
Москва

Водонаева вмешалась в конфликт Самбурской и Бузовой 

Вероника Полынина 23 минуты назад
Водонаева вмешалась в конфликт Самбурской и Бузовой
Фото: Instagram
В конфликт Ольги Бузовой и Настасьи Самбурской вмешалась Алена Водонаева.
Удивительно, но бывшая участница «Дома-2» поставила «лайк» посту Самбурской, в котором она назвала проект, всех его ведущих и зрителей «днищем». Правда, затем Водонаева призналась, что «лайкнула» фото, не вчитавшись в подпись.
При этом Водонаева не удержалась от того, чтобы выразить собственное отношение к «Дому-2». По ее словам, проект «16 лет назад и сейчас — это две разные планеты». После ухода креативного и линейного продюсера шоу в 2014 году «этот телевизионный проект превратился в помойку с бухающими участниками, среди которых полно проституток и алкашей».

«В наше время оттуда Беркову выгнали, узнав, что она порно-актриса. Чувствуете разницу?» — добавила Водонаева.

Как сообщал «Рамблер», начало словесной перепалке между Бузовой и Самбурской положила ведущая «Дома-2» Ксения Бородина. Она раскритиковала сериал «Беспринципные», в котором снялась Настасья. В ответ на это Самбурская назвала «Дом-2» «днищем». Ольга Бузова, в свою очередь, возмутилась подобным характеристикам и посоветовала Самбурской быть добрее. Она также обратила внимание на то, что Самбурская постоянно оскорбляет ее в интернет-пространстве, а при встрече «прячет глаза».
"Ты фрик и ничтожество": Самбурская сцепилась с Бузовой
В комментарии к посту Бузовой Настасья Самбурская заявила, что готова на ближайшем мероприятии, где они встретятся, крикнуть на весь зал, что она «бездарная бездарность». Также актриса назвала Бузову фриком и ничтожеством, «хоть и богатым и популярным в кругах тупых людей».
Видео дня. Адольф Гитлер выиграл выборы
Комментарии 6
Шоу-бизнес , Ксения Бородина , Настасья Самбурская , Алена Водонаева
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Водитель вылетел через лобовое стекло при ДТП в Чите
00:11
Водитель вылетел через лобовое стекло при ДТП в Чите
Происшествия
Грудного ребенка выкинули с 13-го этажа в Новой Москве
00:23
Грудного ребенка выкинули с 13-го этажа в Новой Москве
Происшествия Новости Москвы
Избиение дагестанки во время стрима блогерши попало на видео
00:17
Избиение дагестанки во время стрима блогерши попало на видео
Происшествия
Мужчина разделся в метро и проехал несколько станций
00:09
Мужчина разделся в метро и проехал несколько станций
Происшествия Новости Москвы
«Всегда была на позитиве»: соседка о погибшей на стриме
01:06
«Всегда была на позитиве»: соседка о погибшей на стриме
Происшествия
Три тела и сожженное авто: ЧП в российском городе
00:15
Три тела и сожженное авто: ЧП в российском городе
Происшествия
Блогер Reeflay явился на допрос в сланцах
00:11
Блогер Reeflay явился на допрос в сланцах
Происшествия Криминал
В российском детском саду обрушился потолок
00:13
В российском детском саду обрушился потолок
Происшествия
Самолет врезался в джип при посадке на оживленную трассу
00:34
Самолет врезался в джип при посадке на оживленную трассу
Происшествия В мире
Уборщица подралась с семиклассником на перемене
00:56
Уборщица подралась с семиклассником на перемене
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть