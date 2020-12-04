Водонаева вмешалась в конфликт Самбурской и Бузовой 

Удивительно, но бывшая участница «Дома-2» поставила «лайк» посту Самбурской, в котором она назвала проект, всех его ведущих и зрителей «днищем». Правда, затем Водонаева призналась, что «лайкнула» фото, не вчитавшись в подпись.

При этом Водонаева не удержалась от того, чтобы выразить собственное отношение к «Дому-2». По ее словам, проект «16 лет назад и сейчас — это две разные планеты». После ухода креативного и линейного продюсера шоу в 2014 году «этот телевизионный проект превратился в помойку с бухающими участниками, среди которых полно проституток и алкашей».

«В наше время оттуда Беркову выгнали, узнав, что она порно-актриса. Чувствуете разницу?» — добавила Водонаева.

Как сообщал «Рамблер», начало словесной перепалке между Бузовой и Самбурской положила ведущая «Дома-2» Ксения Бородина . Она раскритиковала сериал «Беспринципные», в котором снялась Настасья. В ответ на это Самбурская назвала «Дом-2» «днищем». Ольга Бузова, в свою очередь, возмутилась подобным характеристикам и посоветовала Самбурской быть добрее. Она также обратила внимание на то, что Самбурская постоянно оскорбляет ее в интернет-пространстве, а при встрече «прячет глаза».

В комментарии к посту Бузовой Настасья Самбурская заявила, что готова на ближайшем мероприятии, где они встретятся, крикнуть на весь зал, что она «бездарная бездарность». Также актриса назвала Бузову фриком и ничтожеством, «хоть и богатым и популярным в кругах тупых людей».