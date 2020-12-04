Избитый Прилучный появился на публике 

«Насколько я пока понял из СМИ, я подрался за бабушку в гей-клубе, чтобы продать эту историю кому-то с тв, и ещё там что-то было… Эта версия безусловно гораздо интереснее правды», — написал он (орфография и пунктуация автора сохранены)