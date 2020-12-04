Избитый Прилучный появился на публике 

Актер Павел Прилучный опубликовал в сторис своего Instagram фото с премьеры новогоднего фильма «Комета Галлея». News.ru сообщает, что это первое появление актера на публике с момента драки.
Прилучный сфотографировался в маске на фоне афишы фильма, в котором он сыграл одну из главных ролей.
«Вашего папу и тут, и там показывают», — так он подписал фото.
Как писал «Рамблер», 23 ноября появилась информация, что Прилучный обратился в больницу с переломом костей лицевого скелета, ссадинами и ушибами головы.
Позже СМИ сообщили, что Прилучный подрался с владельцем ночного клуба в Калиниграде. «Комсомольская правда» писала, что актер якобы пришел на разборки в клуб со своим тренером по боксу и водителем.
Сам Прилучный подтвердил, что перенес операцию, но что именно произошло в Калининграде, он не объяснил.
«Насколько я пока понял из СМИ, я подрался за бабушку в гей-клубе, чтобы продать эту историю кому-то с тв, и ещё там что-то было… Эта версия безусловно гораздо интереснее правды», — написал он (орфография и пунктуация автора сохранены)
Актер уточнил, что в инциденте разбирается полиция.