Подругу умершего ведущего затравили за веселье 

В светской тусовке раскритиковали соведущую и подругу умершего телеведущего Александра Колтового Юлию Сиверцову: она приняла участие в модном показе, хотя, по мнению других гостей показа, должна была скорбеть Об этом рассказал «Собеседник»

Как писал «Рамблер», Колтовой погиб 7 ноября при крушении легкомоторного самолета в Московской области. Вместе с Сиверцовой они вели шоу «ДНК» на НТВ.

Подруга Сиверцовой, клинический психолог Елена Перелыгина настояла на том, чтобы ведущая посетила показ.

«Как не стыдно ерничать над такими темами, как уход прекрасного человека? Как можно говорить, что Юля уже веселится и не скорбит по Саше?! Это я ее вытащила на данное мероприятие, так как видела, в каком тяжелом душевном состоянии она находится», — объяснила она.

Перелыгина рассказала, что Колтовой и Сиверцова были близкими друзьями, ведущая перенесла инфаркт после похорон и до сих пор не может прийти в себя после его смерти.