Одно лицо: Леонтьева перепутали с Надеждой Бабкиной

71-летний Валерий Леонтьев заметно помолодел. Свежим фото народного артиста России поделился Николай Басков в Instagram.
Басков опубликовал снимок с Валерием Леонтьевым и Александром Реввой, сделанный на съемках программы «Привет, Андрей».
Поклонники обратили внимание, что на фото Леонтьев выглядит заметно помолодевшим.
«Леонтьев моложе вас выглядит», «Ого, он молодеет!», «Какой молодой Леонтьев!», «Рева и Басков, ничего страшного, после 60 начнёте молодеть. У Вас всё впереди», «Леонтьев Бенджамин Баттон?» — написали Баскову в комментариях.
Фолловеры Баскова обратили внимание, что Леонтьев стал похож на Надежду Бабкину, и предположили, что они «у одного хирурга обшиваются».
«Почему Леонтьев так похож на Бабкину», «Это кто посередине? Бабкина?», «Леонтьев сам на себя не похож… вторая Бабкина», «Я думала мне только показалось что Валерий Леонтьев похож на Надежду Бабкину», — удивились подписчики.
Недавно «Рамблер» писал, что Валерий Леонтьев поразил поклонников и журналистов стройной фигурой. Директор Леонтьева Борис Чигирев рассказал, что за время пандемии музыкант скинул 8 кг, придерживаясь правильного питания и регулярных занятий спортом.