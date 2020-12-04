Одно лицо: Леонтьева перепутали с Надеждой Бабкиной

«Почему Леонтьев так похож на Бабкину», «Это кто посередине? Бабкина?», «Леонтьев сам на себя не похож… вторая Бабкина», «Я думала мне только показалось что Валерий Леонтьев похож на Надежду Бабкину», — удивились подписчики.