Стас Михайлов перенес операцию на сердце 

Популярный певец Стас Михайлов в интервью YoyTube-каналу «Алена, блин!» рассказал, что перенес серьезную операцию на сердце три года назад. Артист признался, что несколько лет назад его организм начал давать сбой из-за больших нагрузок.

Напряженный гастрольный график, постоянные разъезды и стрессы отразились на самочувствии Михайлова. Он подчеркнул, что три года назад мог не спать целыми сутками. Певец решил заняться своим здоровьем и обратился к немецким медикам. Врачи поставили ему диагноз — «пароксизмальная аритмия». Артисту рекомендовали, как можно быстрее лечь на операционный стол. Хирурги справились со своей задачей на отлично.

Весной, как сообщал «Рамблер», Стас Михайлов сдал положительный тест на коронавирус. На своей страницеи в Instagram jy подчеркнул, что, почувствовав недомогание, он обратился за помощью к медикам. Врачи обнаружили у артиста симптомы пневмонии и настояли на его госпитализации. У певца были взяты анализы на возможное содержание в его организме коронавирусавируса. Тест оказался положительным. Буквально спстя несколько дней певец выписался из больницы.