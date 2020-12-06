Петросян нашел замену Брухуновой

Евгений Петросян появился на публике в сопровождении новой помощницы. Артисту помогает девушка по имени Александра, она сопровождает его на различных встречах, решает текущие и рабочие вопросы.

Новая молоденькая помощница 75-летнего артиста сменила его новую жену Татьяну Брухунову , которая также начала «карьеру» с помощницы Петросяна, а вскоре стала и его женой. Александра фотографирует артиста на светских мероприятиях, следит за соблюдением Петросяном антикоронавирусных мер и, как рассказывала в своё время Брухунова, напоминает ему, когда пить таблетки. Новую помощницу Петросяна показали в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ.

Появление очередной молодой помощницы рядом с Петросяном вызвало немало кривотолков, народ пришёл к выводу, что артист якобы нашёл себе новый объект внимания. Но мэтр эстрады ведёт себя достойно и не приемлет даже домыслов о возможной ревности супруги.

А почему она должна ревновать? Никогда не даю повода, — ответил юморист на вопрос журналистов, отказавшись при этом говорить что-либо о маленьком сыне.

Петросян дал понять, что сам заговорит о малыше, когда сочтёт нужным.

Ранее NEWS.ru сообщал, что супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала подписчикам о нестандартных методах воспитания восьмимесячного сына Вагана. По словам знаменитости, она старается прививать самостоятельность малышу с самых первых дней.