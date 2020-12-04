«Это вирус»: Норкин пошутил в прямом эфире 

Телеведущий Андрей Норкин в прямом эфире программы «Место встречи» на НТВ продемонстрировал шприц, в котором «что-то плавает», отметив, что это вирус.

Норкин пошутил, что доктор уехал, но передал ему два больших шприца, которые можно использовать для успокоения разгорячившихся экспертов в студии.

Чуть позже Норкин разглядел, что внутри одного из шприцов что-то плавает.

«Тут какой-то вирус в нем плавает, — обратился телеведущий к своему напарнику Ивану Трушкину, — давай их уберем от греха подальше».

Эксперты, сидящие в студии, также включились в шутливое обсуждение и намекнули на COVID-19, поинтересовавшись, нет ли у вируса шипов.

«Рамблер» писал, что ранее Андрей Норкин рассказал, что его родственники переболели коронавирусом и были даже смертельные исходы. Однако он считает, что тема пандемии «раздута до масштабов совершенно невообразимых».