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Москва

«Это вирус»: Норкин пошутил в прямом эфире 

Алиса Селезнёва 1 час назад
«Это вирус»: Норкин пошутил в прямом эфире
Фото: РИА Новости
Телеведущий Андрей Норкин в прямом эфире программы «Место встречи» на НТВ продемонстрировал шприц, в котором «что-то плавает», отметив, что это вирус.
Норкин пошутил, что доктор уехал, но передал ему два больших шприца, которые можно использовать для успокоения разгорячившихся экспертов в студии.
Чуть позже Норкин разглядел, что внутри одного из шприцов что-то плавает.

«Тут какой-то вирус в нем плавает, — обратился телеведущий к своему напарнику Ивану Трушкину, — давай их уберем от греха подальше».

Эксперты, сидящие в студии, также включились в шутливое обсуждение и намекнули на COVID-19, поинтересовавшись, нет ли у вируса шипов.
«Рамблер» писал, что ранее Андрей Норкин рассказал, что его родственники переболели коронавирусом и были даже смертельные исходы. Однако он считает, что тема пандемии «раздута до масштабов совершенно невообразимых».
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Шоу-бизнес , Иван Трушкин , Андрей Норкин , НТВ
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