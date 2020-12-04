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Москва

Бузова ответила Самбурской, назвавшей «Дом-2» днищем 

News.ru 2 часа назад
Бузова осадила назвавшую «Дом-2» днищем Самбурскую
Фото: ТАСС
Ольга Бузова раскритиковала слова Настасьи Самбурской о «Доме-2». Накануне актриса обрушилась на реалити-шоу, назвав его ведущих и зрителей днищем.
Бузова не оставила без внимания эти оскорбительные высказывания. Она обвинила звезду «Универа» в хайпе, а также в неуважительном отношении к людям.

Мои хорошие, вы знаете, что проект, который я веду уже 16 лет, стал моим вторым домом. И что я вижу и слышу? Кому-то вновь нужен хайп и пиар! Потому что никто больше не платит хорошие гонорары, время сложное, и человек решил вылить грязь прямо «нам под дверь»! — написала Бузова на своей странице в Instagram.

По словам телеведущей, вместо того чтобы делать добро, помогать нуждающимся в это непростое время, «человек просто решил нагадить в прямом смысле этого слова!»
Бузова заявила Самбурской, что ни ведущие, ни аудитория не виноваты в том, что та обделена вниманием и злится на жизнь из-за собственных неразрешённых проблем. Она также призвала актрису высказать ей всё в лицо.

Скажите хоть раз мне что-то в лицо, а то вы на протяжении нескольких лет только и строчите свои посты, оскорбляя меня лично, (а теперь и не только), а при встрече — прячете глаза, — написала Бузова.

Проект «Дом-2» стартовал в 2004 году. Данное шоу обрело популярность благодаря громким скандалам, демонстрации драк и сцен интимного характера.
Ранее NEWS.ru писал, что телеведущая и певица Ольга Бузова решила навести порядок на вверенном ей реалити-шоу «Дом-2». Участники проекта в выяснении отношений нередко переходят эмоциональную грань, периодически пуская в ход кулаки. Теперь подобное будут пресекать специально приглашённые охранники.
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Настасья Самбурская , Ольга Бузова
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