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Ургант высмеял Маска и назвал причину его желания освоить Марс 

Вечерняя Москва 4 часа назад
Ургант высмеял Илона Маска
Фото: Вечерняя Москва
Российский телеведущий Иван Ургант пошутил о причине, которая побудила американского бизнесмена Илона Маска освоить Марс. Изобретатель заявил, что первый человек может оказаться на Марсе в 2026 году, а при благоприятном стечении обстоятельств в 2024 году.

— Как-то заторопился Илон Маск с Земли. Другими словами, почему Илончик валит? Повод для тревоги есть: в день, когда Маск объявил о полете, в Сети появилось видео от Дмитрия Рогозина. Берегитесь, космические захватчики, — пошутил Ургант, показывая стрельбу главы Роскосмоса из пистолета.

Телеведущий в шутку заявил, что такое огнестрельное оружие в космосе последний раз использовали собаки Белка и Стрелка, когда отстреливались от Чужого. Кроме того, в противника всегда можно бросить робота Федора.
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Шоу-бизнес , Дмитрий Рогозин , Иван Ургант , Илон Маск , Роскосмос
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