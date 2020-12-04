Ургант высмеял Илона Маска

Российский телеведущий Иван Ургант пошутил о причине, которая побудила американского бизнесмена Илона Маска освоить Марс. Изобретатель заявил, что первый человек может оказаться на Марсе в 2026 году, а при благоприятном стечении обстоятельств в 2024 году.

— Как-то заторопился Илон Маск с Земли. Другими словами, почему Илончик валит? Повод для тревоги есть: в день, когда Маск объявил о полете, в Сети появилось видео от Дмитрия Рогозина. Берегитесь, космические захватчики, — пошутил Ургант, показывая стрельбу главы Роскосмоса из пистолета.

Телеведущий в шутку заявил, что такое огнестрельное оружие в космосе последний раз использовали собаки Белка и Стрелка, когда отстреливались от Чужого. Кроме того, в противника всегда можно бросить робота Федора.