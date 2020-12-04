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Бывший помощник не оставляет в покое Михаила Ефремова 

Экспресс газета и ещё 1 4 часа назад
Бывший помощник не оставляет в покое Ефремова
Фото: РИА Новости
30 ноября актер Михаил Ефремов был этапирован в колонию общего режима. Ранее актер провел две недели в белгородском СИЗО на карантине. Как ранее сообщали СМИ, артист планирует и в тюрьме заниматься творчеством. Он предложил организовать театр и обучать театральному искусству других заключенных.
Напомним, что на апелляции в Мосгорсуде Михаил Ефремов отказался от услуг своего нового адвоката Андрея Алешкина. Несмотря на это, Алешкин оказался весьма настойчивым: он публично говорил о том, что все еще представляет интересы актера. Он делал официальные заявления якобы от лица Ефремова.
Фамилия Алешкина то и дело мелькала в СМИ, адвокат оказывался в центре очередных скандалов, связанных с артистом. В конце ноября Михаил Ефремов, узнав о том, что Андрей Алешкин продолжает называть себя его представителем, снова написал отказ от услуг адвоката.
Самое интересное, что прошли недели, но Алешкин как ни в чем не бывало продолжает делать заявления от лица Ефремова. Параллельно он шутил на тему своего десятирублевого гонорара, затем объявлял, что стоит «дороже Добровинского».
Что касается самого актера, то в ближайшее время будет обсуждаться вопрос о его трудоустройстве в исправительном учреждении. В этом ему помогут адвокаты Петр Хархорин и Роман Филиппов, сообщает «СтарХит».
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Андрей Алешкин , Михаил Ефремов , Роман Филиппов , Мосгорсуд , ФСИН , StarHit
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