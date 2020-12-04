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Дрожжину и Цивина прогнали с похорон народного артиста 

Экспресс газета 4 часа назад
Дрожжину и Цивина прогнали с похорон артиста
Фото: Экспресс газета
В новом выпуске скандально известного шоу «Пусть говорят» на Первом канале продолжается обсуждение похождений актрисы Натальи Дрожжиной и ее мужа, юриста Михаила Цивина.
На протяжении долгих лет эта пара казалась со стороны уважаемыми людьми, их считали благотворителями за то, что они, будучи бездетными, посвятили свою жизнь помощи престарелым артистам, попавшим в беду. В тусовке говорили, что Цивин и Дрожжина буквально из нищеты доставали некоторых представителей культурной профессии.
Все изменилось, когда вдова актера Алексея Баталова Гитана Леонтенко на всю страну обвинила их в том, что они якобы обманным путем завладели всем ее имуществом, оставив без средств к существованию. Будто бы Дрожжина и Цивин переписали на себя всю недвижимость вдовы и дочери Баталова. Разразился скандал.
Начали вскрываться все новые подробности махинаций супругов. Якобы на самом деле они не столько помогали одиноким артистам, сколько оформляли на себя их имущество. По некоторым данным, у пары оказалось почти два десятка квартир.
В новом выпуске шоу выступил заместитель председателя Союза кинематографистов Клим Лаврентьев. По его словам, Наталья Дрожжина и Михаил Цивин давно обратили на себя внимание, причем самое негативное. При этом Лаврентьев подчеркнул, что к Союзу кинематографистов имеет отношение только Дрожжина, и то «ненадолго». Он рассказал:
«Часто случалось такое, что они посещали мероприятие Союза кинематографистов. Тогда они стояли в залах и ждали, пока погаснет свет. Когда же это происходило, они занимали свободные места в первом ряду. Это многих возмущало».
А еще он припомнил неприятный инцидент, который произошел на похоронах народного артиста РФ Марлена Хуциева. Тогда после долгой церемонии прощания всех попросили выйти из зала, чтобы остались только ближайшие родственники и друзья. Клим Лаврентьев признался, что очень удивился, когда увидел среди них и Михаила Цивина с Натальей Дрожжиной. Тогда ему пришлось буквально прогнать пару. Он заявил:
«Понимаете, Цивин и Дрожжина — это падальщики, которых интересует только нажива».
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Шоу-бизнес , Алексей Баталов , Михаил Цивин , Марлен Хуциев , Клим Лаврентьев
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