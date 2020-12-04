Киркоров хочет стать крестным ребенку Бузовой 

Певец Филипп Киркоров обратился к своей коллеге Ольге Бузовой и ее возлюбленному Давиду Манукяну (выступающего под псевдонимом Dava).
«Пора и тебе заводить детей!» — сказал Киркоров Манукяну во время музыкальной премию «Виктория», куда они пришли вместе.
А после, уже через журналистов, Филипп Киркоров сказал и несколько слов Бузовой.
«Оля, пора уже воплотить мечту и о детях, и о Давиде. Женитесь, наконец! А я буду крестным вашему ребенку!», — цитируют певца «Dni.ru».
Ранее "СП" писала новость о том, что призер Олимпийских игр по фигурному катанию, хореограф и продюсер Илья Авербух прокомментировал слухи о переломе ребер Ольги Бузовой во время шоу «Ледниковый период».