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Киркоров хочет стать крестным ребенку Бузовой 

Свободная пресса 3 часа назад
Киркоров хочет стать крестным ребенку Бузовой
Фото: ТАСС
Певец Филипп Киркоров обратился к своей коллеге Ольге Бузовой и ее возлюбленному Давиду Манукяну (выступающего под псевдонимом Dava).

«Пора и тебе заводить детей!» — сказал Киркоров Манукяну во время музыкальной премию «Виктория», куда они пришли вместе.

А после, уже через журналистов, Филипп Киркоров сказал и несколько слов Бузовой.

«Оля, пора уже воплотить мечту и о детях, и о Давиде. Женитесь, наконец! А я буду крестным вашему ребенку!», — цитируют певца «Dni.ru».

Ранее "СП" писала новость о том, что призер Олимпийских игр по фигурному катанию, хореограф и продюсер Илья Авербух прокомментировал слухи о переломе ребер Ольги Бузовой во время шоу «Ледниковый период».
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Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Илья Авербух , Давид Манукян , Дни.Ру
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