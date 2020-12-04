«Я сама-то не сужу о человеке, если не знаю лично и не пообщаюсь, а тут — мрак. В каждом тексте — неподдельная злость, агрессия и скрытые комплексы — ну просто услада для психологов, которые с удовольствием бы разобрали по полочкам проблемы каждого. Формально я понимаю, что это ненормально, нездорово, это проблема общества. Но по-человечески я отказываюсь понимать это озлобленное стадо (иначе, простите, не назовешь), верящее во все, что напишут, и любящее устраивать самосуд, наблюдать спектакли и рыться в чужом грязном белье», — описывает жена футболиста свои чувства.