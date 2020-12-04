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«Вы — озлобленное стадо», — Анастасия Костенко жестко унизила хейтеров 

Popcake.tv 27 минут назад
«Вы — озлобленное стадо»
Фото: РИА Новости
Недавно «доброжелатель» Анастасии Костенко слил в сеть номер ее мобильного, после чего девушке стали поступать угрозы, сообщения с обвинениями, мерзкими словами про нее и супруга Насти Дмитрия Тарасова. Костенко, пережив весь этот ужас, решила излить свою душу и написала длинное письмо хейтерам, выражающее ее презрительное отношение к людям, которые позволяют себе высказываться относительно личной жизни чужих.

«Куча угроз, незаслуженных оскорблений и мысль: «За что?». Отключить — нельзя. Дома двое маленьких детей, занимающаяся ремонтом бабушка, прабабушка, которой, на секундочку, 94 года, другие бабушки и дедушки, братья и сестры — то есть все, кто теоретически под моим пристальным вниманием. Миллион оформленных доставок и среди этого потока — звонки от курьеров, которые, разумеется, я пропустила», — делится Костенко.

По словам Насти, она до сих пор в шоке от того, что незнакомцы, мягко говоря, позволяют себе лишнего и «перекладывают личные проблемы и озлобленность к миру на ее плечи».

«Я сама-то не сужу о человеке, если не знаю лично и не пообщаюсь, а тут — мрак. В каждом тексте — неподдельная злость, агрессия и скрытые комплексы — ну просто услада для психологов, которые с удовольствием бы разобрали по полочкам проблемы каждого. Формально я понимаю, что это ненормально, нездорово, это проблема общества. Но по-человечески я отказываюсь понимать это озлобленное стадо (иначе, простите, не назовешь), верящее во все, что напишут, и любящее устраивать самосуд, наблюдать спектакли и рыться в чужом грязном белье», — описывает жена футболиста свои чувства.

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Комментарии 2
Шоу-бизнес , Анастасия Костенко , Дмитрий Тарасов
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