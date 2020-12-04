Жалобы Кристины Асмус попали на видео 

В личном инстаграм-аккаунте Кристины Асмус появляется все больше вызывающих фотографий и жалобных постов.

Например, одна из последних публикаций звучит так: "Зонт сейчас очень хорошо отражает моё состояние. Меня просто выворачивает.. Слишком большая концентрация г*на за эти дни. Как же мало людей среди людей… Каждый раз на какое-то чудо надеюсь. Но жизнь отрезвляет все больнее и больнее.. "

Тем временем готовится к выходу новый фильм с Кристиной в одной из главных ролей.

"Это тот самый фильм, для которого я разгуливала на улице ночью в купальнике в -2", — комментирует тизер к фильму Асмус.