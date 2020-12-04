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Садальский раскрыл неожиданные подробности из жизни Баталова 

News.ru 33 минуты назад
Садальский раскрыл подробности из жизни Баталова
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Станислав Садальский рассказал историю-притчу из жизни Алексея Баталова, которая может объяснить сегодняшние злоключения с его семьёй. Актёр опубликовал семейные архивные фото Баталова и поделился историей о перстне Станиславского и проклятии рода.
История пришлась на пик популярности дяди артиста — Николая Баталова. За виртуозное исполнение роли Фигаро Станиславский наградил его золотым перстнем в камнями, цена за который была «невообразимо огромной». Подарок стал фамильной реликвией, которую планировалось передавать из рода в род.
После смерти Николая Баталова перстень достался его супруге — артистке Ольге Андровской. Когда она слегла, племянник мужа — Алексей Баталов какое-то время ухаживал за ней в больнице. За это Андровская одарила его фамильным перстнем Станиславского.
После этого с артистом стали происходить изменения: он отвернулся ото всех родственников, не интересовался их здоровьем. Садальскому удалось пообщаться с дочерью Андровской — Светланой Баталовой незадолго до её смерти. Как только разговор зашёл об Алексее Баталова, пишет актёр, женщина заявила, что не знает, почему мать отдала ему семейную реликвию и назвала родственника «нехорошим» человеком.
Когда Света болела, она думала, что Алексей будет за ней ухаживать: «Он ни разу ко мне не пришёл, не навестил. Когда я обращалась за помощью, он сказал: ‚Мне некогда‘»; и она очень переживала. «А что в нём хорошего? Он не помог ни одному человеку», — говорила она», — рассказал Садальский подробности беседы на своём YouTube-канале.
Ненависть Светланы Баталовой к народному любимцу была настолько велика, что она запретила ему появляться на своих похоронах, а свою квартиру на Тверской завещала коллегам по кинематографу, поведал Садальский.
Пользователи возмущённо отреагировали на такие обстоятельства дела. Они решили, что Алексей Баталов был «настоящим эгоистом», который заботился только о своих проблемах. В итоге подписчики сделали вывод, что жена и дочь актёра вынуждены теперь «расплачиваться» за его грехи.

"Я в шоке. Неужели можно бросить родных? Видимо, и на дочь с женой было наплевать", "Лишнее доказательство того, что миром правят деньги. Зачем ему вообще была нужна семья? Бедная вдова«, написали в комментариях пользователи.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Станислав Садальский высказался об истории с наследством Баталова. Актёр назвал её «довольно мутной».
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Комментарии
Шоу-бизнес , Светлана Баталова , Алексей Баталов , Ольга Андровская , Станислав Садальский , Николай Баталов
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