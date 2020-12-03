Стасу Михайлову сделали операцию

Слухи об операции на сердце у Стаса Михайлова ходили давно, однако ни певец ни его супруга не комментировали эту информацию. Однако во время интервью Михайлов решил все рассказать о своем здоровье. Журналистке Алене Жигаловой он рассказал, что операцию на сердце перенес более трех лет назад.

По его словам, у него пароксизмальная аритмия. Всему виной гастроли, в итоге его сердце не выдержало бешеных нагрузок. Причем после концертов он не мог спать сутками, в итоге это подкачало его здоровье.

Михайлов отметил, что боялся принимать препараты от коронавируса, которые влияют на сердце, но все обошлось, пишет Дни.ру.