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Стас Михайлов признался, что ему сделали операцию 

Свободная пресса 1 час назад
Стасу Михайлову сделали операцию
Фото: РИА Новости
Слухи об операции на сердце у Стаса Михайлова ходили давно, однако ни певец ни его супруга не комментировали эту информацию. Однако во время интервью Михайлов решил все рассказать о своем здоровье. Журналистке Алене Жигаловой он рассказал, что операцию на сердце перенес более трех лет назад.
По его словам, у него пароксизмальная аритмия. Всему виной гастроли, в итоге его сердце не выдержало бешеных нагрузок. Причем после концертов он не мог спать сутками, в итоге это подкачало его здоровье.
Михайлов отметил, что боялся принимать препараты от коронавируса, которые влияют на сердце, но все обошлось, пишет Дни.ру.
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Шоу-бизнес , Стас Михайлов
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