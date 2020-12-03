Отец выставил внучку Гурченко сумасшедшей

Как сообщал «Рамблер», единственная дочь Гурченко Мария Королева скончалась в 2017 году. После нее остались квартира в центре Москвы и дача в Наро-Фоминском районе области.

По словам внучки Гурченко, пока квартира и дача разделены между ними с отцом пополам. Она хочет отдать отцу дачу, а себе оставить квартиру, так как у отца есть несколько квартир, которые он сдает.

«Сейчас отец живет с нами — мы с дочерью (Таисии двенадцать) в одной комнате, он — в другой. Но даже не разговариваем. Между прочим, я никогда не произнесла об отце ни одного плохого слова. А он позволяет себе говорить, будто у меня диагноз имеется — «шизофрения», якобы состою на учете в психдиспансере, будто бы выпиваю», — рассказала Королева.

Она отметила, что недавно устроилась на работу по специальности — психологом — и получила справку, что не состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

По словам Королевой, с отцом они перестали ладить, так как он слишком многого требовал после смерти матери.

«Чтобы я и работала, и занималась его квартирами (искала арендаторов, получала с них деньги и отдавала ему), и весь быт взвалила бы на себя. В общем, Золушка на побегушках. Кем, кстати, для него была моя мама», — заключила она.