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Война за наследство: отец выставил внучку Гурченко сумасшедшей 

Мария Иванова 29 минут назад
Отец выставил внучку Гурченко сумасшедшей
Фото: РИА Новости
Внучка актрисы Людмилы Гурченко Елена Королева рассказала, что ее отец Александр воюет с ней за наследство матери. Как пишет «Комсомольская правда», отец и дочь живут вместе, но даже не разговаривают.
Как сообщал «Рамблер», единственная дочь Гурченко Мария Королева скончалась в 2017 году. После нее остались квартира в центре Москвы и дача в Наро-Фоминском районе области.
По словам внучки Гурченко, пока квартира и дача разделены между ними с отцом пополам. Она хочет отдать отцу дачу, а себе оставить квартиру, так как у отца есть несколько квартир, которые он сдает.

«Сейчас отец живет с нами — мы с дочерью (Таисии двенадцать) в одной комнате, он — в другой. Но даже не разговариваем. Между прочим, я никогда не произнесла об отце ни одного плохого слова. А он позволяет себе говорить, будто у меня диагноз имеется — «шизофрения», якобы состою на учете в психдиспансере, будто бы выпиваю», — рассказала Королева.

Она отметила, что недавно устроилась на работу по специальности — психологом — и получила справку, что не состоит на учете в психоневрологическом диспансере.
По словам Королевой, с отцом они перестали ладить, так как он слишком многого требовал после смерти матери.
«Чтобы я и работала, и занималась его квартирами (искала арендаторов, получала с них деньги и отдавала ему), и весь быт взвалила бы на себя. В общем, Золушка на побегушках. Кем, кстати, для него была моя мама», — заключила она.
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Шоу-бизнес , Людмила Гурченко , Мария Королева , Елена Королева , Комсомольская правда
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