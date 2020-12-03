«Резко постарела»: россияне не узнали Степаненко 

Юмористка Елена Степаненко шокировала поклонников своим внешним видом на недавно опубликованной фотографии. Пользователи Instagram не сразу узнали в «постаревшей» женщине экс-супругу Евгения Петросяна

Снимок со Степаненко опубликовал актер Станислав Садальский . Он написал, что встретился с юмористкой в павильоне, где проходили съемки ток-шоу «Прямой эфир» Андрея Малахова . Артист также привел выдержку из сатирического монолога Степаненко, в котором бывшие супруги встречаются на свидании, организованном брачным агентством.

«— А что это ты в объявлении написала, что у тебя нет детей?

— Дело в том, что, когда я объявление писала, они на кухне были», — написал шутку Садальский (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).

При этом подписчиков актера в первую очередь заинтересовал не юмор, а внешний вид артистки. Многие признали, что Степаненко «сдала».

«Я её не узнала.. Резко постарела.видимо от того сто похудела», — отметила пользовательница под ником galykum.

«Степаненко вообще тут не узнать!» — согласился david_ivanna.

«У Степаненко лицо хищной птицы», — поделилась впечатлениями marselirina.

Ранее, как сообщал «Рамблер», друг Петросяна Леонид Натапов заявил, что юморист полгода прятал своего новорожденного сына в Туле, боясь «сглаза» бывшей жены Елены Степаненко.