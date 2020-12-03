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«И взгляды всех сошлись на перце»: Тарзан посвятил жене балладу

Мария Иванова
52 минуты назад
Муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко, выступающий под псевдонимом Тарзан, опубликовал в Instagram стихотворение «Стриптизер», заявив, что «любви не предавал».
«И взгляды всех сошлись на перце»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Как писал «Рамблер», ранее в СМИ появилась информация, что из дома Королевой и Глушко пропали украшения на пять миллионов рублей. Сообщалось, что певица заподозрила в краже драгоценностей женщин, которые приходили к ее мужу. Позже стриптизер объявил, что изменял своей жене. По словам Глушко, у «склеивших» его девушек был «набор веществ», которые ввели его в состояние «полного неадеквата».
В опубликованном 3 декабря стихотворении Глушко поделился тем, что в 30 лет ему было «стремно» работать стриптизером, а вот в 50 лет уже «становится прикольно».
При этом Тарзан призвал «не упрекать Наташку», которая простила его, подчеркнув, что «любви не предавал».
«я вышел к вам и душу разорвал,
грудную клетку распахнул как двери
и каждый там увидел, что искал:
желудок, печень, почки и артерии,
в кишке прямой увидели мой кал...
и взгляды всех сошлись на перце...
...и лишь ОНА увидела там сердце...», - написал Сергей Глушко.
Ранее певица Наташа Королева пояснила, почему не считает, что муж ей изменил. Она подчеркнула, что расценивает компрометирующие фотографии и видео как «подставу», а также отметила, что предполагаемая любовница мужа - Анастасия Шульженко - появилась в их жизни, предложив себя на роль суррогатной матери.
Шоу-бизнес,Анастасия Шульженко,Сергей Глушко,Наташа Королева,
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