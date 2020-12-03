и взгляды всех сошлись на перце...

Как писал «Рамблер», ранее в СМИ появилась информация, что из дома Королевой и Глушко пропали украшения на пять миллионов рублей. Сообщалось, что певица заподозрила в краже драгоценностей женщин, которые приходили к ее мужу. Позже стриптизер объявил, что изменял своей жене. По словам Глушко, у «склеивших» его девушек был «набор веществ», которые ввели его в состояние «полного неадеквата».
В опубликованном 3 декабря стихотворении Глушко поделился тем, что в 30 лет ему было «стремно» работать стриптизером, а вот в 50 лет уже «становится прикольно».
При этом Тарзан призвал «не упрекать Наташку», которая простила его, подчеркнув, что «любви не предавал».
Ранее певица Наташа Королева пояснила, почему не считает, что муж ей изменил. Она подчеркнула, что расценивает компрометирующие фотографии и видео как «подставу», а также отметила, что предполагаемая любовница мужа - Анастасия Шульженко
- появилась в их жизни, предложив себя на роль суррогатной матери.