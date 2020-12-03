Прилучный прячет лицо после операции

Не так давно звезда сериалов «Мажор и „В клетке“ угодил в одну из столичных больниц с серьёзными травмами лица. Актеру даже пришлось перенести оперативное вмешательство, но на днях его все же выписали из медицинского учреждения. Последний раз Павел Прилучный демонстрировал последствия своей стычки с красноярским бизнесменом еще будучи в стенах больницы.

И вот теперь он решил успокоить поклонников, разместив в своем „Сториз“ снимок, на котором его лицо закрывают большие солнцезащитные очки и маска. Кстати, последний противокоронавирусный атрибут пришелся здесь явно к месту. Но, по всей видимости, лицо Прилучного еще „не готово“ для показа широкой публике.

Снимок сделан во время кинопремьеры. Выйти в свет актера вынудила работа. 3 декабря в прокате стартует фильм "Комета Галлея". Одну из главных ролей в ленте исполнил Прилучный. На опубликованном в Инстаграм фото актер позирует у афиши фильма.