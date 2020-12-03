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Дробыш рассказал, кому стало наиболее сложно в пандемию

Вероника Полынина
26 минут назад
Продюсер Виктор Дробыш рассказал, кто из артистов действительно столкнулся с финансовыми трудностями во время пандемии коронавируса.
Дробыш рассказал, кому стало наиболее сложно в пандемию
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В комментарии РИА ФАН Дробыш заявил, что артисты первого эшелона вполне могут прожить год без работы, потому что у них есть «подушка безопасности». В то же время у начинающих артистов, а также задействованных в индустрии администраторов, пиарщиков и др. работников такой возможности нет.
«Вот им реально сейчас очень трудно», - заключил Дробыш.
Ранее, как сообщал «Рамблер», продюсер Иосиф Пригожин в прессе пожаловался на тяжелое положение артистов в условиях пандемии. Он заявил, что некоторые его коллеги по цеху вынуждены буквально голодать. Продюсера раскритиковали за его высказывание. В частности, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров пообещал прислать Пригожину и его жене певице Валерии «сосиски из «Пятерочки». Позже на безденежье пожаловались Сергей Глушко (Тарзан), Елена Воробей, Илья Резник, Борис Щербаков и другие артисты. Певец Валерий Меладзе предложил артистам отказаться от съемок в новогодних голубых огоньках, чтобы обратить внимание на проблему индустрии, где тысячи людей сидят без работы.
Шоу-бизнес,Валерия,Елена Воробей,Сергей Глушко,Илья Резник,Борис Щербаков,Иосиф Пригожин,Валерий Меладзе,Сергей Шнуров,Виктор Дробыш,РИА ФАН,
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