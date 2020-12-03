Дробыш рассказал, кому стало наиболее сложно в пандемию

Ранее, как сообщал «Рамблер», продюсер Иосиф Пригожин
в прессе пожаловался на тяжелое положение артистов в условиях пандемии. Он заявил, что некоторые его коллеги по цеху вынуждены буквально голодать. Продюсера раскритиковали за его высказывание. В частности, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров
пообещал прислать Пригожину и его жене певице Валерии
«сосиски из «Пятерочки». Позже на безденежье пожаловались Сергей Глушко
(Тарзан), Елена Воробей
, Илья Резник
, Борис Щербаков
и другие артисты. Певец Валерий Меладзе
предложил артистам отказаться от съемок в новогодних голубых огоньках, чтобы обратить внимание на проблему индустрии, где тысячи людей сидят без работы.