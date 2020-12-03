Погибшему в катастрофе ведущему НТВ нашли замену

Погибшему в авиакатастрофе ведущему НТВ Александру Колтовому подобрали замену — вести ток-шоу «ДНК» будет российская актриса Анна Казючиц . Об этом сообщается на сайте телеканала.

По информации пресс-службы, выпуски с новой ведущей начнут выходить в эфир с 14 декабря. Артистка подчеркнула, что знакома с передачей и раньше принимала в ней участие в качестве эксперта.

«Для меня большая честь продолжить дело Александра Колтового», — добавила Казючиц.

При этом на НТВ добавили, что вместе с новыми выпусками будут транслироваться и повторы предыдущих программ с погибшим ведущим.

Катастрофа с участием легкомоторного самолета, за штурвалом которого находился Колтовой, произошла вечером 7 ноября. Вместе с ведущим на борту находилась женщина, которая также скончалась. По предварительной версии, причиной крушения стала поломка самолета — в момент падения не работал винт.