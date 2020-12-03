«Она наркоманка»: скандал в семье Эвелины Бледанс

Актриса прокомментировала инцидент с родственницей.
Недавно 43-летняя Диана Бледанс снова попала в поле зрения правоохранительных органов. Напомним, о сводной сестре Эвелины Бледанс ее фанаты узнали около пяти лет назад, когда она появилась в студии шоу «Говорим и показываем». Там женщина призналась, что фактически дни ее сочтены: она медленно умирает от цирроза, поразившего ее печень. Болезнь родственница знаменитости получила из-за криминального прошлого: Диана два года провела за решеткой, пойманная на контрабанде запрещенных веществ. Она уже больше 20 лет состоит на учете из-за употребления наркотиков. В телепрограмме Бледанс покаялась перед сестрой и пообещала исправиться — растроганная Эвелина даже объявила о сборе средств на лечение родственницы.
По всей видимости, Диана вернулась к прежнему образу жизни. Как удалось узнать журналистам «Комсомольской правды», женщину задержали в Ялте. У нее дома нашли пять свертков с амфетамином и один — с марихуаной. Теперь решается вопрос о возбуждении нового уголовного дела в отношении Дианы.
На этот раз на поддержку сестры она может не рассчитывать. Изданию «Вечерняя Москва» удалось взять комментарий у артистки.
«Если она наркоманка, торгует наркотой — пусть сидит. Думаете, я буду ее вызволять? Я этого делать не буду», — решительно заявила Эвелина.