Шукшина отреагировала на госпитализацию Алибасова

Адвокат Федосеевой-Шукшиной Юлия Вербицкая-Линник рассказала телеканалу РЕН ТВ , что актриса беспокоится о здоровье своего законного супруга и желает ему скорейшего выздоровления, «какие бы вещи он ни творил».

«Она о состоянии здоровья Алибасова переживает. Мы надеемся на его выздоровление», — сказала адвокат.

Она добавила также, что Лидия Федосеева-Шукшина надеется, что Алибасов воздержится от действий, которые могут «принести ей вред».

Как сообщал «Рамблер», Бари Алибасов был доставлен в одну из московских больниц, врачи считают причиной ухудшения его состояния передозировку «Виагры». По словам пиар-директора Алибасова Вадима Горжанкина, продюсеру внезапно стало плохо, а приехавшие врачи скорой диагностировали у него экстремально низкое давление. В квартире 73-летнего Алибасова были найдены пустые упаковки от «Виагры».

Ранее стало известно о романе Алибасова с молодой помощницей и массажисткой Викторией Полторацкой. Оказалось, что девушка уже шесть недель вынашивает ребенка. Продюсер тем временем придумал, как назовет своего будущего наследника или наследницу. Если родится мальчик, Алибасов назовет его Ковидом, если девочка — Пандемией. Горжанкин, комментируя необычную инициативу, заявил, что продюсер «видит во всем новые пути и возможности, даже в пандемии коронавируса».