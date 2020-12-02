«Прикончить старикашку»: Семина о Джигарханяне

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«План был прикончить старикашку поскорее, но все сорвалось. Она говорит про пылкую любовь. Все охотницы такие: они терпеливые, выслеживают, обхаживают. А мужику много ли надо? Придурки клюют! Армен получил от нее сполна! Все переписала на себя», - заявила актриса.

Она удивилась, что Джигарханян предпочел Цымбалюк-Романовскую второй жене Татьяне Властовой.

«Чего ему не хватало? Танечка у него была - чудо! < > Она такая умница, с таким большим юмором. Уникальная женщина, обладающая энциклопедическими знаниями, безумно любящая Армена и все ему прощающая. Таня всю жизнь построила так, чтобы он ни в чем не нуждался в бытовом плане», - рассказала Семина.

Она добавила, что Цымбалюк-Романовская не пришла на похороны Джигарханяна, так как ее там «просто забросали бы камнями».

Армен Джигарханян скончался в ночь на 14 ноября на 86-м году жизни. Как писал «Рамблер», Цымбалюк-Романовская утверждает, что в последние годы с актером обращались «ужасно».

Она заявила, что его превратили в «недееспособного человека, который находился в инвалидной коляске, никого не узнавал и был лишен любой возможности контакта с миром»