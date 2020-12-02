Суд не согласился с жалобой Ефремова на Пашаева

Мосгорсуд
не установил фактов оказания давления на осужденного актера Михаила Ефремова
со стороны его бывших адвокатов Эльмана Пашаева
и Елизаветы Шаргородской. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на апелляционное определение.
"В ходе судебного разбирательства у Ефремова участники процесса неоднократно интересовались, согласована ли с ним позиция его защитников, является ли линия защиты отражением его собственных взглядов на обстоятельства, исследуемые в судебном заседании, в том числе в части признания вины, на что осужденный отвечал утвердительно", - говорится в документе.
22 октября Мосгорсуд изменил приговор Михаилу Ефремову. В сентябре заслуженного артиста России приговорили к восьми годам колонии общего режима
как виновника ДТП, в результате которого погиб водитель автофургона Сергей Захаров
. Впоследствии актер обратился с апелляцией на решение Пресненского суда, окончательно признав вину в смертельной аварии и попросив изменить наказание на условный срок.
Однако Мосгорсуд, рассмотрев жалобу, уменьшил его всего на полгода — теперь звезде "Современника" предстоит провести в заключении 7,5 года за вычетом отбытого им в СИЗО и под домашним арестом. При этом и до решающего заседания, и по ходу разбирательства артист обвинял в давлении своего бывшего адвоката Эльмана Пашаева, которого он уволил после оглашения восьмилетнего приговора.
Кроме того, выступая в Мосгорсуде в четверг, Ефремов заверил, что юрист сам вышел на его директора, а затем убедил отказаться от признания вины, обещая добиться оправдательного приговора.