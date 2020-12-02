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Экс-жена вдовца Легкоступовой рассказала правду о жизни с яхтсменом 

News.ru и ещё 1 34 минуты назад
Экс-жена вдовца Легкоступовой рассказала о жизни с ним
Фото: Evguenii Matveev/Global Look Press
Бывшая жена вдовца Легкоступовой Юрия Фирсова Наталья впервые появилась на публике и рассказала о жизни с яхтсменом. По словам женщины, прожившей в браке с Фирсовым 18 лет, показалась на публике, чтобы, по её словам, рассказать «всю правду» о жизни с опальным яхтсменом.
Узнать о романе мужа с Легкоступовой для Натальи оказалось нелегко.
Он пришёл ко мне со словами: «Милая, я влюбился». Но это были не его слова, он никогда так не говорил. Я думаю, это слова Валентины, — рассказала бывшая супруга яхтсмена в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале.
По словам Натальи, муж её никогда не бил и с ней он «никогда не пил», хотя тут же женщина рассказала, что в новогодние праздники у супруга начинался запой и заканчивался он только при помощи нарколога. Она больше, чем уверена, что Валентина Легкоступова погибла в результате несчастного случая и её бывший муж «совершенно ни при чём».
Недоумение вызвал отказ Натальи Фирсовой позвонить своему бывшему супругу и спросить, что же случилось на самом деле. Но всё прояснилось, когда один из гостей студии во время рекламы достал телефон и стал показывать снимки, на которых видно, как довольный жизнью Фирсов проводит время в обществе «аппетитных» женщин в бикини.
В этот момент экс-жена яхтсмена бросилась к телефону, стала пристально разглядывать женщин и даже кого-то узнала, заявив, что это «экипаж» Фирсова. Женщина полностью выдала себя, выказав искренние тёплые чувства к бывшему мужу. Точку в этом поставило видео с дочерью яхтсмена Василисой, в котором она не только хвалит и оправдывает отца, но и добавляет в конце:

Я тебя люблю — мама подсказывает!

После этого никто не поверил Наталье, которая заявила, что не примет бывшего супруга, если он вдруг соберётся вернуться к ней. На вопрос, что оставил ей при разводе яхтсмен, женщина ответила, что он ушёл из семьи «забрав свои деньги две лодки — только то, что принадлежит ему».
Что касается Валентины Легкоступовой, к ней Наталья Фирсова не выказала никаких чувств, добавив только, что ей было обидно видеть, как венчается второй раз её бывший муж. С певицей же она «почти подружилась»: та якобы звонила ей и просила прощения за «разбитую семью».
Всё время, пока шёл эфир, экс-жена яхтсмена с большой теплотой отзывалась о нём, лицо её сияло улыбкой при упоминании о бывшем муже, так что гости студии заподозрили, что Наталья Фирсова ожидает возвращения блудного мужа, у которого явно были какие-то свои планы на Валентину Легкоступову.
Ранее NEWS.ru сообщал, что продюсер Леонид Дзюник обвинил в сговоре экс-жену и друга вдовца Легкоступовой из-за смерти певицы. Наталья Фирсова — вторая жена яхтсмена, прожившая с ним 18 лет, могла быть заинтересована в том, чтобы с Легкоступовой «что-то случилось» и бывший муж вернулся в семью, уверен Дзюник.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Леонид Дзюник , Наталья Фирсова , Валентина Легкоступова , Московская область , Павловский Посад
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