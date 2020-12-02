Новое видео группы «Каста» взрывает соцсети 

Новое видео ростовской группы "Каста" взрывает социальные сети. За несколько дней клип рэперов на песню "Выходи гулять" набрал более 3 миллионов просмотров и около 35 тысяч комментариев. К примеру, предыдущее видео группы набрало 5 миллионов просмотров и 7 тысяч комментариев за 1 год.

Сюжет клипа разделен на 2 линии: на первой — силовики избивают молодых людей и девушек в тюремных камерах, а на второй — один из карателей истекает кровью замученных им же людей.

Рэперы признались, что на создание видео их вдохновили последние события в Белоруссии.