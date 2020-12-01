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Голодают бедные: в Сети высмеяли отдых Тарзана с женой 

Вероника Полынина 35 минут назад
Голодают бедные: в Сети высмеяли отдых Тарзана с женой
Фото: Instagram
Наташа Королева и ее супруг Сергей Глушко (Тарзан) возмутили поклонников роскошным отдыхом на Занзибаре.
Певица опубликовала в Instagram фото с пляжа. На снимке она стоит на берегу океана под зонтом.

«Я улетела, но обещала вернуться», — подписала фотографию Королева.

Несколько публикаций с тропическими пейзажами сделал и муж певицы, танцовщик Сергей Глушко. В одном из постов он тоже сообщил поклонникам, что улетел, и пообещал вернуться.
Снятые на Занзибаре кадры возмутили подписчиков четы. Многие из их припомнили жалобы на финансовые трудности и отсутствие работы.

«Занзибар? А вроде Глушко громче всех кричал, что у артистов тотальное безденежье из-за ковида», «Скоро денег у государства начнёт просить», «На пособия улетели?», «Отсутствие корпоративов и безденежье пережидают на пляже», «Все артисты плачут, нет денег из-за пандемии, голодают бедные, как жить будут дальше, не знают», — написали поклонники в комментариях.

Как писал «Рамблер», весной Сергей Глушко оказался в центре скандала после того как заявил, что положение артистов во время пандемии «хуже, чем у пенсионеров». Танцор посетовал, что пожилым россиянам продолжают поступать выплаты, в то время как звезды шоу-бизнеса сидят «вообще без денег». Высказывание Тарзана вызвало широкий общественный резонанс, многие раскритиковали мужа Королевой.
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Наташа Королева , Сергей Глушко
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