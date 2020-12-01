Цискаридзе назвал Антонову женщиной-эпохой 

«Это женщина-эпоха, величайший профессионал, сделавший для культуры и искусства в нашей стране многое. Мне повезло достаточно много общаться с Ириной Александровной, она со всей семьёй каждый год ходила на «Щелкунчика», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».