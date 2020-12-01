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Развод: Гагарина и Исхаков поделят многомиллионное имущество 

Алиса Селезнёва 33 минуты назад
Гагарина и Исхаков поделят многомиллионное имущество
Фото: ТАСС
Певице Полине Гагариной и фотографу Дмитрию Исхакову в ходе развода придется сражаться в суде за имущество в 300 миллионов рублей. Об этом пишет PeopleTalk.
Как сообщал «Рамблер», ранее появились слухи о расставании Полины Гагариной с мужем Дмитрием Исхаковым. Фотограф заявил в соцсетях, что они с женой больше не живут вместе, но «сохраняют нормальные отношения» и «продолжают с любовью заботиться о детях». 30 ноября стало известно, что Полина Гагарина официально подала на развод.
По данным PeopleTalk, за время брака Гагарина и Исхаков обзавелись жильем и купили машину. При этом квартира в одном из престижных районов Москвы, рыночная стоимость которой оценивается в 170 миллионов рублей, оформлена на певицу. А трехкомнатные апартаменты Исхакова на Ленинградском проспекте оцениваются в 30 миллионов рублей.
Также на фотографа была оформлена и машина представительского класса, которой при этом чаще всего пользовалась Гагарина.
Супругам предстоит поделить и доходы от компании «ООО Полина Гагарина», через которую проводятся выступления артистка.
По самым скромным подсчетам, Полине Гагариной и Дмитрию Исхакову придется сражаться в суде за имущество в 300 миллионов рублей, уверяет издание.
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Шоу-бизнес , Дмитрий Исхаков , Полина Гагарина
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