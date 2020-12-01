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Кого из российских звезд «хоронили» при жизни 

Мария Иванова 43 минуты назад
Кого из российских звезд «хоронили» при жизни
Фото: личный архив
Издание Daily Storm составило рейтинг российских знаменитостей, которых чаще остальных «хоронили» при жизни. Первое место в нем занял оперный певец Дмитрий Хворостовский.
Когда в СМИ появилась информация об онкологическом заболевании певца, регулярно стали выходить сообщения о его смерти. Однажды это произошло за несколько лет до его 55-летия.
Хворостовский продолжал выступать, несмотря на болезнь, в последний раз он вышел на сцену за полгода до смерти. Его не стало осенью 2017 года, более чем через месяц после 55-летнего юбилея.
Вторую строчку Daily Storm отдало слухам о певце Иосифе Кобзоне. Он скончался в августе 2018-го на 81-м году жизни. Кобзон в течение многих лет лечился от рака, его болезнь провоцировала слухи о смерти.
Третье место — у актрисы Людмилы Гурченко. Daily Storm отмечает, что одна из фейковых новостей о ее смерти оказалась «роковой». 29 марта 2011 года ее мужу Сергею Сенину позвонили, чтобы выразить соболезнования, а 75-летняя Гурченко в этот момент сидела прямо напротив него и шутила. Она скончалась на следующий день.
Замыкает рейтинг Daily Storm рэпер Гуф (Алексей Долматов). Фраза «Гуф умер» давно стала мемом. Начало мему положил слух, согласно которому Гуф стал жертвой теракта в аэропорту Домодедово 24 января 2011 года. Сейчас Гуфу 41 год. Недавно он признался, что борется с биполярным расстройством и вялотекущей шизофренией.
Как писал «Рамблер», ранее слухи о своей смерти пришлось опровергать актеру Дмитрию Певцову. На своей странице в Instagram он сказал, что считает такие новости неплохим пиаром.

«Я буду жить долго, счастливо назло вам», — заявил он.

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Комментарии
Шоу-бизнес , Иосиф Кобзон , Дмитрий Певцов , Гуф , Сергей Сенин , Людмила Гурченко , Дмитрий Хворостовский , Аэропорт Домодедово
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