Кого из российских звезд «хоронили» при жизни 

Издание Daily Storm составило рейтинг российских знаменитостей, которых чаще остальных «хоронили» при жизни. Первое место в нем занял оперный певец Дмитрий Хворостовский

Когда в СМИ появилась информация об онкологическом заболевании певца, регулярно стали выходить сообщения о его смерти. Однажды это произошло за несколько лет до его 55-летия.

Хворостовский продолжал выступать, несмотря на болезнь, в последний раз он вышел на сцену за полгода до смерти. Его не стало осенью 2017 года, более чем через месяц после 55-летнего юбилея.

Вторую строчку Daily Storm отдало слухам о певце Иосифе Кобзоне . Он скончался в августе 2018-го на 81-м году жизни. Кобзон в течение многих лет лечился от рака, его болезнь провоцировала слухи о смерти.

Третье место — у актрисы Людмилы Гурченко . Daily Storm отмечает, что одна из фейковых новостей о ее смерти оказалась «роковой». 29 марта 2011 года ее мужу Сергею Сенину позвонили, чтобы выразить соболезнования, а 75-летняя Гурченко в этот момент сидела прямо напротив него и шутила. Она скончалась на следующий день.

Замыкает рейтинг Daily Storm рэпер Гуф (Алексей Долматов). Фраза «Гуф умер» давно стала мемом. Начало мему положил слух, согласно которому Гуф стал жертвой теракта в аэропорту Домодедово 24 января 2011 года. Сейчас Гуфу 41 год. Недавно он признался, что борется с биполярным расстройством и вялотекущей шизофренией.