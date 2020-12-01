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Адвокат рассказал о ДТП с участием мужа Легкоступовой 

News.ru 3 часа назад
Адвокат рассказал о ДТП с участием мужа Легкоступовой
Фото: globallookpress.com
Адвокат Сергей Жорин назвал новые обстоятельства ДТП с участием мужа покойной певицы Валентины Легкоступовой. Так, незадолго до смерти супруги, Юрий Фирсов устроил аварию.
Информация об инциденте появилась в августе 2020 года. Тогда правоохранители не сразу нашли виновника ДТП. В настоящее время в распоряжении Жорина находятся два любопытных документа — о возбуждении дела об административном правонарушении и о том, что аварию спровоцировал именно Фирсов.
По словам Жорина, инцидент произошёл сразу после того, как Фирсов покинул наркологическую клинику, куда был помещён вместе с Легкоступовой. При этом супруг артистки направился не домой, как этого можно было ожидать, а по адресу своей бывшей жены. Как сообщила пострадавшая в результате ДТП, виновник аварии производил впечатление неадекватного человека. Он вёл себя подозрительно, будто бы пребывал в состоянии наркотического опьянения.
Стоит отметить, что Фирсов сразу же начал искать способ избежать ответственности — даже не поленился сымитировать сердечный приступ. Женщине пришлось вызывать скорую, но прибывшие на место медики констатировали лишь обман. Пока пострадавшая вызывала дорожных инспекторов, виновник ДТП скрылся.

В данном случае очевидно, почему Юрий скрылся с места ДТП. Если бы он не скрылся, ему предстояло бы пройти медицинское освидетельствование, — отметил Жорин, слова которого приводит Пятый канал.

Он также добавил, что Фирсова могли бы лишить водительских прав. До сих пор неизвестно, привлекли ли виновника аварии к ответственности или же ему удалось избежать наказания.
Ранее NEWS.ru писал, что дочь Легкоступовой Анетта Бриль рассказала, что после себя оставила певица и на что может претендовать её бывший муж. У артистки остались загородный дом под Павловским Посадом, квартира в Текстильщиках и взятая в кредит машина.
Дочь певицы понятия не имеет, будет ли бывший супруг матери Юрий Фирсов требовать себе какую-то долю. Пока никаких документов по этому поводу на руках у Анетты нет, так что на сегодня официально наследниками звезды 90-х остаются её мать, дочь и сын.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Анетта Бриль , Сергей Жорин , Юрий Фирсов
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