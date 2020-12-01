Баста назвал Шнурова «комсомольцем-стукачком» 

Баста в стихотворной форме признал, что у Шнурова «завсегда и про все стишок есть»: «и про честь», и «про совесть».

«А по сути — дурачок

Комсомолец — стукачок.

Пишет вирши ради смеху

Под диктовку «дяди» сверху…», — написал Баста.

По словам рэпера, Шнуров стал «девочкой хорошею» и вскоре получит орден «за быструю реакцию на сигнал премьера».

Как сообщал «Рамблер», концерты Басты прошли в Санкт-Петербурге 28 и 29 ноября в Ледовом дворце. Впоследствии на своей странице в Instagram рэпер опубликовал видео, снятое со цены, где он поет песню «Сансара» перед зрительным залом, который битком набит поклонниками. На кадрах видно, что люди стоят в танцевальной зоне, тесно прижавшись друг к другу.