Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Баста назвал Шнурова «комсомольцем-стукачком» 

Вероника Полынина 16 минут назад
Баста назвал Шнурова «комсомольцем-стукачком»
Фото: РИА Новости
Рэпер Баста ответил Сергею Шнурову, назвавшему его «полицаем» после проведения концертов в Ледовом дворце Санкт-Петербурга.
Баста в стихотворной форме признал, что у Шнурова «завсегда и про все стишок есть»: «и про честь», и «про совесть».
«А по сути — дурачок
Комсомолец — стукачок.
Пишет вирши ради смеху
Под диктовку «дяди» сверху…», — написал Баста.
По словам рэпера, Шнуров стал «девочкой хорошею» и вскоре получит орден «за быструю реакцию на сигнал премьера».
Как сообщал «Рамблер», концерты Басты прошли в Санкт-Петербурге 28 и 29 ноября в Ледовом дворце. Впоследствии на своей странице в Instagram рэпер опубликовал видео, снятое со цены, где он поет песню «Сансара» перед зрительным залом, который битком набит поклонниками. На кадрах видно, что люди стоят в танцевальной зоне, тесно прижавшись друг к другу.
Концерты вызвали шквал критики в соцсетях. Позже Роспотребнадзор закрыл Ледовый дворец до окончания проверки в связи с концертами Басты. Концертной площадки грозит штраф в размере 500 тысяч рублей или приостановка деятельности до 90 дней.
Видео дня. Все соцсети завалены: стилиста Зверева просят стать депутатом
Комментарии
Шоу-бизнес , Сергей Шнуров , Роспотребнадзор
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Москвич на BMW обстрелял «Газель» и попал на видео
00:57
Москвич на BMW обстрелял «Газель» и попал на видео
Новости Москвы Происшествия
Дрифт на мемориале с Вечным огнем попал на видео
01:07
Дрифт на мемориале с Вечным огнем попал на видео
Происшествия
Задержание устроившего наезд на пешеходов в Триере попало на видео
00:33
Задержание устроившего наезд на пешеходов в Триере попало на видео
В мире Происшествия
Появилось видео с места наезда автомобиля на людей в немецком Трире
00:06
Появилось видео с места наезда автомобиля на людей в немецком Трире
В мире Происшествия
Появилось видео из роскошной гостиницы в особняке Веры Брежневой
00:14
Появилось видео из роскошной гостиницы в особняке Веры Брежневой
Шоу-бизнес
«Мерседес» сбил девочку на самокате и попал на видео
01:00
«Мерседес» сбил девочку на самокате и попал на видео
Происшествия
Система ПВО на Курилах попала на видео
01:53
Система ПВО на Курилах попала на видео
В мире
Блогер спрыгнул с высокого моста и попал на видео
01:00
Блогер спрыгнул с высокого моста и попал на видео
В мире Происшествия
Застрявший на пляже в Сиднее внедорожник попал на видео
00:25
Застрявший на пляже в Сиднее внедорожник попал на видео
В мире Происшествия
Столкновение протестующих с полицией в Армении попало на видео
02:50
Столкновение протестующих с полицией в Армении попало на видео
В мире Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение