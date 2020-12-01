Баста назвал Шнурова «комсомольцем-стукачком» 

Рэпер Баста ответил Сергею Шнурову, назвавшему его «полицаем» после проведения концертов в Ледовом дворце Санкт-Петербурга.
Баста в стихотворной форме признал, что у Шнурова «завсегда и про все стишок есть»: «и про честь», и «про совесть».
«А по сути — дурачок
Комсомолец — стукачок.
Пишет вирши ради смеху
Под диктовку «дяди» сверху…», — написал Баста.
По словам рэпера, Шнуров стал «девочкой хорошею» и вскоре получит орден «за быструю реакцию на сигнал премьера».
Как сообщал «Рамблер», концерты Басты прошли в Санкт-Петербурге 28 и 29 ноября в Ледовом дворце. Впоследствии на своей странице в Instagram рэпер опубликовал видео, снятое со цены, где он поет песню «Сансара» перед зрительным залом, который битком набит поклонниками. На кадрах видно, что люди стоят в танцевальной зоне, тесно прижавшись друг к другу.
Концерты вызвали шквал критики в соцсетях. Позже Роспотребнадзор закрыл Ледовый дворец до окончания проверки в связи с концертами Басты. Концертной площадки грозит штраф в размере 500 тысяч рублей или приостановка деятельности до 90 дней.