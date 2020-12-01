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Вдову Марьянова обвинили в сатанизме 

Вероника Полынина 38 минут назад
Вдову Марьянова обвинили в сатанизме
Фото: globallookpress.com
Экс-солист группы «Доктор Ватсон» Владимир Овчаров обвинил вдову актера Дмитрия Марьянова Ксению Бик в сатанизме.
Как пишет StarHit, у Владимира Овчарова и Ксении Бик был непродолжительный роман сразу после гибели Дмитрия Марьянова.
По словам музыканта, поначалу он чувствовал себя счастливым, но потом его состояние начало ухудшаться. Он стал вести затворнический образ жизни, злоупотреблять алкоголем, растерял друзей и лишился работы.
По мнению Овчарова, Ксения Бик проводила над ним «страшные эксперименты», которые до этого сгубили Марьянова.

«Она говорит: «Почитай сатанизм, в нем больше веры, нежели в вашем христианстве. Вова, я работаю через темные силы, но с добрым сердцем». Я ей: «Ты же психолог. С людьми работаешь! Ты что мне рассказываешь?». Но дьявольское отродье не впускал, хотя оно было близко», — признался Овчаров в эфире программы «Андрей Малахов. Прямой эфир».

Экс-солист «Доктора Ватсона» раскаивается в мимолетной интрижке и покаялся перед семьей артиста.

«Это была моя ошибка. Я бы так никогда не поступил. Не тем местом думал», — заявил Владимир.

Как ранее сообщал «Рамблер», актер Дмитрий Марьянов умер 15 октября 2017 года в реабилитационном центре «Феникс» в Лобне, где проходил лечение от алкоголизма. Психолог Ксения Бик была единственной официальной женой Марьянова. Они поженились в 2015 году, до этого три года жили вместе.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Дмитрий Марьянов , Владимир Овчаров , Ксения Бик , Андрей Малахов , StarHit
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