Петросян попал в «Книгу рекордов» 

Евгений Петросян получил две премии «Книги рекордов России» за самую продолжительную карьеру юмориста и наибольшее число авторских программ.

Как рассказал сам юморист в Instagram , его достижения были отмечены в номинациях «Наибольшее количество выпусков авторских юмористических телепрограмм в России», а также «Самая продолжительная карьера артиста юмористического (разговорного) жанра в России».

Как указано в подаренных Петросяну сертификатах, юморист впервые вышел на сцену 20 сентября 1962 года и выступает уже 58 лет и 65 дней. За время его карьеры на телевидении вышел 1441 выпуск его авторских программ.