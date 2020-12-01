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Петросян попал в «Книгу рекордов» 

Вероника Полынина 1 час назад
Петросян попал в «Книгу рекордов»
Фото: РИА Новости
Евгений Петросян получил две премии «Книги рекордов России» за самую продолжительную карьеру юмориста и наибольшее число авторских программ.
Как рассказал сам юморист в Instagram, его достижения были отмечены в номинациях «Наибольшее количество выпусков авторских юмористических телепрограмм в России», а также «Самая продолжительная карьера артиста юмористического (разговорного) жанра в России».
Как указано в подаренных Петросяну сертификатах, юморист впервые вышел на сцену 20 сентября 1962 года и выступает уже 58 лет и 65 дней. За время его карьеры на телевидении вышел 1441 выпуск его авторских программ.
Как писал «Рамблер», в марте этого года Евгений Петросян стал молодым отцом. У него родился сын Ваган, названный в честь отца юмориста. На днях адвокат Петросяна Сергей Жорин намекнул, что муссировавшиеся в СМИ слухи о женитьбе артиста на молодой помощнице Татьяне Брухуновой правдивы. Адвокат опубликовал фото со своим клиентом и призвал подписчиков рассмотреть «одну деликатную деталь» в образе Петросяна. Комментаторы обратили внимание, что на безымянном пальце юмориста заметно обручальное кольцо.
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Шоу-бизнес , Сергей Жорин , Евгений Петросян
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