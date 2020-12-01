«Живем на подаяния»: Резник рассказал о помощи Пугачевой 

Поэт-песенник Илья Резник признался, что из-за пандемии коронавируса и безденежья вынужден обращаться за финансовой помощью к друзьям, в том числе и к певице Алле Пугачевой. Об этом он рассказал «Собеседнику».
По словам Резника, больших доходов у него и раньше не было и сейчас «ничего не изменилось».
«Как жили на подаяния, так и живем. У нас есть близкие и дорогие сердцу друзья: Сергей и Константин, к которым мы периодически обращаемся за помощью на хлеб насущный. Они воцерковленные люди, всегда помогают. Когда очень трудно, я звоню Аллочке с Максимом», — пояснил он.
Поэт отметил, что в этом году у них возникла сложная ситуация и Пугачева с Галкиным не отказали в помощи.
«Сидели в Крыму без денег и без моих лекарств. Из-за этого совершенно забыли про праздник Максима. Оказалось, что ровно год назад, в этот же день, мы обращались к ним за помощью: тогда нам требовались средства, чтобы оплатить срочную операцию маме Иры. Алла не отказала и в тот раз, и сейчас они перевели средства сразу», — рассказал он.
Резник подчеркнул, что Галкин не обиделся на то, что забыли про его день рождения, и предложил сделать перевод денег «доброй ежегодной традицией».
Ранее, как сообщал «Рамблер», Народный артист России Олег Газманов заявил, что « (концертная) индустрия умирает». Артист подчеркнул, что в настоящее время не может платить зарплату своей команде, поскольку все выступления отменились.
На безденежье пожаловался и продюсер Иосиф Пригожин. Он заявил, что некоторые его коллеги по цеху вынуждены буквально голодать.