«Живем на подаяния»: Резник рассказал о помощи Пугачевой 

По словам Резника, больших доходов у него и раньше не было и сейчас «ничего не изменилось».

«Как жили на подаяния, так и живем. У нас есть близкие и дорогие сердцу друзья: Сергей и Константин, к которым мы периодически обращаемся за помощью на хлеб насущный. Они воцерковленные люди, всегда помогают. Когда очень трудно, я звоню Аллочке с Максимом», — пояснил он.

Поэт отметил, что в этом году у них возникла сложная ситуация и Пугачева с Галкиным не отказали в помощи.

«Сидели в Крыму без денег и без моих лекарств. Из-за этого совершенно забыли про праздник Максима. Оказалось, что ровно год назад, в этот же день, мы обращались к ним за помощью: тогда нам требовались средства, чтобы оплатить срочную операцию маме Иры. Алла не отказала и в тот раз, и сейчас они перевели средства сразу», — рассказал он.

Резник подчеркнул, что Галкин не обиделся на то, что забыли про его день рождения, и предложил сделать перевод денег «доброй ежегодной традицией».

Ранее, как сообщал «Рамблер», Народный артист России Олег Газманов заявил, что « (концертная) индустрия умирает». Артист подчеркнул, что в настоящее время не может платить зарплату своей команде, поскольку все выступления отменились.