«Бабки важнее»: Баста пренебрег здоровьем тысяч людей 

«Браво. Плюс несколько тысяч заболевших! Бабки важнее и это естественно!» — написал пользователь под ником girin_nikolay (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).

«Ждём новую статистику по Питеру», — отметил gendeleff.

«Не стыдно?» — поинтересовалась у Басты christy_afans.

«Для кого-то этот концерт будет последним…», — подчеркнул bai___long.