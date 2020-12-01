«Бабки важнее»: Баста пренебрег здоровьем тысяч людей 

Пользователи Instagram обрушились с критикой на рэпера Василия Вакуленко (Баста), который выступил в Санкт-Петербурге перед 20 тысячами поклонников несмотря на угрозу распространения коронавируса. Подписчики обвинили артиста в алчности и призвали городские власти готовиться к наплыву пациентов в «ковидные» госпитали.
Концерты прошли в Санкт-Петербурге 28 и 29 ноября в Ледовом дворце. Впоследствии на своей странице в Instagram опубликовал видео снятое со сцены: певец поет песню «Сансара» перед зрительным залом, который битком набит поклонниками. На кадрах видно, что люди стоят в танцевальной зоне тесно прижавшись друг к другу.
«Браво. Плюс несколько тысяч заболевших! Бабки важнее и это естественно!» — написал пользователь под ником girin_nikolay (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).
«Ждём новую статистику по Питеру», — отметил gendeleff.
«Не стыдно?» — поинтересовалась у Басты christy_afans.
«Для кого-то этот концерт будет последним…», — подчеркнул bai___long.
Позже глава Роспотребнадзора Анна Попова дала сотрудникам ведомства поручение проверить соблюдение ограничительных мер на концертах рэпера и «принять необходимые решения». Не дожидаясь результатов проверки, Баста записал видеообращение, в котором заявил, что все требования местных властей были соблюдены, а именно были разосланы уведомительные письма, заполняемость зала, рассчитанного на 50 тысяч человек, составила 50%. На концерте, по его словам, также не было танцевальной зоны, там были выставлены сидения. Каждому зрителю выдавали маску на входе, а в фойе были выставлены санитайзеры.