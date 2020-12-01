Пользователи сети неоднозначно восприняли снимки певицы Наташи Королёвой и ее мужа стриптизера Сергея Глушко (Тарзана) с отдыха на море. Записи опубликованы 29 ноября в Instagram знаменитостей.

Тарзан и Наташа Королева по отдельности опубликовали снимки, где они на пляже под зонтиком. Певица стоит на берегу моря спиной к камере, распустив волосы. Стриптизер же среди тропических деревьев уселся на что-то, напоминающее надгробие.

Помимо Карлсона, которого процитировали супруги, образы звезд под зонтом напомнили подписчикам Мэри Поппинс.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наташа Королева (@koroleva__star) «Вы такие класнючие», «Оставайтесь там, зачем вам сюда?», «Да улетай, не держи себя! Скучать не будем», «Все артисты плачут, нет денег из-за пандемии, голодают бедные, как жить будут дальше, не знают», «Это та, чей муж недоедает, который завидует пенсионерам, которому нужна помощь государства», «При прибытии будут просить помощь, скажут, что нет денег, кушать нечего», — ответили на записи звезд.

Ранее Тарзан жаловался, что артистам в период пандемии, в отличие от пенсионеров, не приходится рассчитывать на пособия от государства.