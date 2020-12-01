Ещё
Далее:
Читайте также:
За вами следят!
За вами следят! Убедиться ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

«На пособия улетели?»: фото Тарзана и Королевой с отдыха разгневало подписчиков 

Украина.ру 37 минут назад
Пользователи сети неоднозначно восприняли снимки певицы Наташи Королёвой и ее мужа стриптизера Сергея Глушко (Тарзана) с отдыха на море. Записи опубликованы 29 ноября в Instagram знаменитостей.
Тарзан и Наташа Королева по отдельности опубликовали снимки, где они на пляже под зонтиком. Певица стоит на берегу моря спиной к камере, распустив волосы. Стриптизер же среди тропических деревьев уселся на что-то, напоминающее надгробие.
Оба написали, что «улетели, но обещали вернуться».
Помимо Карлсона, которого процитировали супруги, образы звезд под зонтом напомнили подписчикам Мэри Поппинс.
«Вы такие класнючие», «Оставайтесь там, зачем вам сюда?», «Да улетай, не держи себя! Скучать не будем», «Все артисты плачут, нет денег из-за пандемии, голодают бедные, как жить будут дальше, не знают», «Это та, чей муж недоедает, который завидует пенсионерам, которому нужна помощь государства», «При прибытии будут просить помощь, скажут, что нет денег, кушать нечего», — ответили на записи звезд.
Ранее Тарзан жаловался, что артистам в период пандемии, в отличие от пенсионеров, не приходится рассчитывать на пособия от государства.
Последние новости
Кабмин дал баснословную сумму на идею жены Зеленского Кабмин дал баснословную сумму на идею жены Зеленского Что случилось с Данилко Что случилось с Данилко Пророчество Коломойского и констатация Саакашвили Пророчество Коломойского и констатация Саакашвили
Комментарии 4
Шоу-бизнес , Видео , Наташа Королева , Сергей Глушко
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Водитель вышвырнул из трамвая и пнул пассажира в Москве
00:16
Водитель вышвырнул из трамвая и пнул пассажира в Москве
Происшествия Новости Москвы
Появилось видео с отмененным приговором Атамбаеву
00:54
Появилось видео с отмененным приговором Атамбаеву
В мире
Появилось видео разгрузки компонентов ЗРС С-400
01:38
Появилось видео разгрузки компонентов ЗРС С-400
Армия
Начало нового учебного года ВС РФ попало на видео
02:33
Начало нового учебного года ВС РФ попало на видео
Армия
Видео неудачной атаки пиратов в Аденском заливе
02:54
Видео неудачной атаки пиратов в Аденском заливе
Происшествия
Видео подробностей смерти ребенка на площадке
01:43
Видео подробностей смерти ребенка на площадке
Происшествия
Задержание экс-главы Минздрава попало на видео
00:42
Задержание экс-главы Минздрава попало на видео
Происшествия
Видео с медиками, жалующимися на отсутствие доплат
00:57
Видео с медиками, жалующимися на отсутствие доплат
Происшествия
Кудрин призвал помочь населению и попал на видео
01:00
Кудрин призвал помочь населению и попал на видео
Политика
Мелания Трамп украсила Белый дом и попала на видео
00:56
Мелания Трамп украсила Белый дом и попала на видео
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть