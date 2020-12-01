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«Парад лицемерия»: Басту «затравили» из-за интервью Собчак 

runews24.ru 40 минут назад
Басту «затравили» из-за интервью Собчак
Фото: bastaakanoggano / instagram
Баста (настоящее имя — Василий Вакуленко) в честь релиза своего нового альбома «Баста — 40» дал интервью для YouTube-шоу Ксении Собчак — «Осторожно, Собчак». Однако всего за 17 часов в открытом доступе ролик набрал 8,7 млн дизлайков и более 4 тыс. негативных комментариев.
Пользователи Сети «затравили» Басту из-за лицемерия. В начале интервью он показал в своей музыкальной студии набор одноразовых масок для лица, перчатки и салфетки. При этом рэпер отметил, что старается никого не заражать.
Но еще до выхода шоу в СМИ разгорелся скандал. Общественность возмутилась из-за концерта Вакуленко в Санкт-Петербурге. Судя по фотографиям, артист собрал в Ледовом дворце полный зал, как будто нет пандемии и ограничений на массовые мероприятия.
Также зрители заметили, что Баста не дал конкретных ответов на провокационные вопросы. А речь его была бессвязна.

«Всем по бутылке, кто смог досмотреть этот зашкварный парад лицемерия»; «Баста, как Уж на сковородке. Такая грация в уходе от прямого ответа», «даже Гуф был более трушный в интервью Собчак, чем Баста…», «Переобуваста не хочет заразить никого и поэтому мутит концерт в Питере) Хороший ход, Василий», — написали зрители шоу «Осторожно, Собчак».

По словам интернет-пользователей, многие заходили посмотреть выпуск только из-за того, что там упоминается BadComedian. Однако и этим они остались разочарованы. Ведь Баста сказал, что блогер занимается манипуляциями в своих работах. А выпуски с кинообзорами он считает слабыми, потому что они едва набирают 300 тыс. просмотров. Хотя на самом деле это не так. Один из последних обзоров на киноленту «Союз Спасения» набрал на YouTube 11 млн просмотров.
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Баста , Гуф , Ксения Собчак , Санкт-Петербург
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