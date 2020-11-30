В смерти в колллективе t. A. T. u новый поворот

В середине ноября Матвеева обнаружили мертвым в его квартире с перерезанным горлом и вспоротым животом. Судмедэксперт пришел к выводу, что смерть наступила около двух недель назад, а причиной смерти стало самоубийство.

Однако в эту версию не поверил экс-продюсер «Тату» Иван Шаповалов . Как пишет StarHit , он рассказал, что незадолго до трагедии ему писал некий фанат группы, скидывал ему фотографию Матвеева и пытался выяснить его личность и адрес проживания. По словам Шаповалова, он отказался предоставить незнакомцу информацию. После смерти Матвеева Иван Шаповалов нанял адвоката, чтобы тот помог ему разобраться в обстоятельствах трагедии.

Лена Катина , комментируя произошедшее, заявила, что плохо помнит Матвеева, и не понимает, почему в убийстве заподозрили ее фанатов.

«Я даже плохо его помню. Он совсем мало у нас работал в начале, когда еще Ваня Шаповалов был с нами. Не знаю, почему тут говорят о моих фанатах. Ни о каком романе у нас речи тоже не шло. У нас в принципе романов на работе не было», — сказала певица.

Другая участница коллектива Юлия Волкова назвала Матвеева абсолютно безвредным, добрым и открытым человеком.

«Это, конечно, полный кошмар, ужас, что произошло. Мне очень жаль Валю. Я даже предположить не могу, кто сделал подобное», — призналась Волкова.

Ранее, как писал «Рамблер», Юлия Волкова рассказала, что практически потеряла голос после операции по удалению злокачественной опухоли щитовидной железы.