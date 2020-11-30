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Седокова выложила откровенное видео с мужем-баскетболистом 

Павел Тиунов 18 минут назад
Седокова выложила откровенное видео с мужем
Фото: РИА Новости
Анна Седокова опубликовала на своей странице в Instagram страстное видео, на котором она запечатлена в объятиях своего супруга латвисйского баскетболиста Яниса Тиммы. Ролик приурочен к Дню матери и выходу нового клипа певицы.
Запись сделана на крыше одной из столичных высоток. Седокова в черном платье сидит на поручне, а Тимма в белоснежной рубашке придерживает ее за талию, положив одну руку на обнаженное бедро. Пара страстно обнимается, демонстрируя свои нежные отношения. На фоне звучит новый трек Седоковой.
В подписи к посту певица поздравила своих подписчиков с Днём Матери. Она подчеркнула, что сама имеет непосредственное отношение к празднику, поскольку является матерью троих детей и «сотен прекрасных песен».

«Решила этим вечером хочу познакомить вас с своим ребёнком», — отметил артистка (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

По ее словам, трек посвящается её большой любви с Тиммой. В песне она «волнительно» и «прекрасно» поведала о том, что с ними происходит в настоящее время, и предложила подписчикам угадать название композиции.
Ранее, как сообщал «Рамблер», экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова опубликовала на своей странице в Instagram снимок из эротичной свадебной фотосессии с молодым супругом баскетболистом Янисом Тиммой.
Подписчики артистки по достоинству оценили смелые фото звездной пары, подчеркнув, что это было «горячо» и «прекрасно».
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Комментарии
Шоу-бизнес , Анна Седокова , Янис Тимма
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