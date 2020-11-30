Седокова выложила откровенное видео с мужем

Анна Седокова опубликовала на своей странице в Instagram страстное видео, на котором она запечатлена в объятиях своего супруга латвисйского баскетболиста Яниса Тиммы . Ролик приурочен к Дню матери и выходу нового клипа певицы.

Запись сделана на крыше одной из столичных высоток. Седокова в черном платье сидит на поручне, а Тимма в белоснежной рубашке придерживает ее за талию, положив одну руку на обнаженное бедро. Пара страстно обнимается, демонстрируя свои нежные отношения. На фоне звучит новый трек Седоковой.

В подписи к посту певица поздравила своих подписчиков с Днём Матери. Она подчеркнула, что сама имеет непосредственное отношение к празднику, поскольку является матерью троих детей и «сотен прекрасных песен».

«Решила этим вечером хочу познакомить вас с своим ребёнком», — отметил артистка (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

По ее словам, трек посвящается её большой любви с Тиммой. В песне она «волнительно» и «прекрасно» поведала о том, что с ними происходит в настоящее время, и предложила подписчикам угадать название композиции.

Ранее, как сообщал «Рамблер», экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова опубликовала на своей странице в Instagram снимок из эротичной свадебной фотосессии с молодым супругом баскетболистом Янисом Тиммой.

Подписчики артистки по достоинству оценили смелые фото звездной пары, подчеркнув, что это было «горячо» и «прекрасно».