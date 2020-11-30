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Алиса Мон пожелала умершему мужу-тирану попасть в рай 

Павел Тиунов 53 минуты назад
Алиса Мон пожелала умершему мужу-тирану попасть в рай
Фото: РИА Новости
Звезда эстрады 90-х Алиса Мон заявила, что долгое время молила Бога о том, чтобы он избавил ее от супруна, который постоянно ее избивал. В феврале 2020 года мужчина скончался от онкологии, сообщает Teleprogramma.pro.
56-летняя Мон разоткровенничалась в эфире программы «Суперстар!» на НТВ. Она подчеркнула, что ждет от участия в шоу «встряски», возможности обрести уверенность в себе, а может быть и судьбоносных встреч. Дело в том, что уже восемь лет певица живет одна. В 2012 году она ушла от супруга Сергея Муравьева, который сделал из нее звезду. Автор хита «Подорожник» сильно ревновал Мон и избивал ее при каждой семейной ссоре. В результате певица бросила все и вернулась на родину в Иркутскую область.
По словам артистки, недавно она узнала, что Муравьев скончался в начале 2020 года. Она призналась, что много лет молила Бога, чтобы он избавил ее от мужа-тирана. При этом Мон выразила надежду, на то, что ее супруг в итоге оказался в раю.
Ранее, как сообщал «Рамблер», появились слухи, что другая звезда 90-х Татьяна Овсиенко страдает от домашнего насилия. Близкие и соседи певицы предположили, что ее может избивать супруг Александр Меркулов, недавно освободившийся из тюрьмы. Он также якобы пытается споить артистку. Целью бывшего зэка, по словам собеседников СМИ, может являться квартира Овсиенко в центре Москвы. Сама певица, комментируя скандальную информацию, заявила, смеется над статьями об издевательствах над собой. Она подчеркнула, что её никто не бьёт. При этом синяки на теле, по ее словам, появляются от малейшего прикосновения. Овсиенко подчеркнула, что друзья и родные знают об особенности ее организма, а вот поклонники, стремясь прикоснуться к звезде, могут оставить на ее коже следы.
Видео дня. Судью из телешоу «Час суда» приговорили к двум годам
Комментарии
Шоу-бизнес , Татьяна Овсиенко , Сергей Муравьев , Александр Меркулов , НТВ
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