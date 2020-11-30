Алиса Мон пожелала умершему мужу-тирану попасть в рай 

Звезда эстрады 90-х Алиса Мон заявила, что долгое время молила Бога о том, чтобы он избавил ее от супруна, который постоянно ее избивал. В феврале 2020 года мужчина скончался от онкологии, сообщает Teleprogramma.pro

56-летняя Мон разоткровенничалась в эфире программы «Суперстар!» на НТВ. Она подчеркнула, что ждет от участия в шоу «встряски», возможности обрести уверенность в себе, а может быть и судьбоносных встреч. Дело в том, что уже восемь лет певица живет одна. В 2012 году она ушла от супруга Сергея Муравьева , который сделал из нее звезду. Автор хита «Подорожник» сильно ревновал Мон и избивал ее при каждой семейной ссоре. В результате певица бросила все и вернулась на родину в Иркутскую область.

По словам артистки, недавно она узнала, что Муравьев скончался в начале 2020 года. Она призналась, что много лет молила Бога, чтобы он избавил ее от мужа-тирана. При этом Мон выразила надежду, на то, что ее супруг в итоге оказался в раю.