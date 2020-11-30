Шурыгиной стало плохо после увеличения груди 

Диана Шурыгина , получившая известность благодаря серии выпусков «Пусть говорят», рассказала о своем состоянии после операции по увеличению груди. Как пишет «СтарХит», пока девушке приходится носить корсет, но она уже посещает вечеринки.

Недавно Шурыгина увеличила грудь до второго с половиной размера. На первый послеоперационный прием к хирургу она отправится 30 ноября. За два дня до этого она побывала на дне рождения продюсера Дианы Бичаровой.

На вечеринке она встретила знакомого, обнялась с ним и почувствовала сильную боль в груди.

«До слез было больно. Завтра поеду к доктору», — рассказала Шурыгина.

Как писал «Рамблер», в январе 2017-го вышел первый выпуск «Пусть говорят» о 17-летней на тот момент Диане Шурыгиной, школьнице из Ульяновска, ставшей жертвой изнасилования. По словам девушки, это произошло весной 2016-го на дне рождения, куда ее пригласила подруга. Шурыгина рассказала, что была пьяна, а именинник — 21-летний Сергей Семенов — изнасиловал ее. Суд счел вину Семенова доказанной и приговорил его к восьми годам тюрьмы, позже срок сократили.

История девушки переросла в серию телепрограмм и стала известна всей стране, сейчас Шурыгина ведет популярный влог.