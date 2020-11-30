Ещё
Далее:
Читайте также:
За вами следят!
За вами следят! Убедиться ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

«Моя семья — видимость»: Стриженова объявила о разводе 

Мария Иванова 1 час назад
«Моя семья — видимость»: Стриженова объявила о разводе
Фото: Instagram
Внучка актера Олега Стриженова Александра объявила о решении расстаться с мужем. На своей странице в Instagram она написала, что супруг никогда не считал ее родным человеком.

«Моя Семья-давно уже видимость. Ее нет. И как бы мне не было сейчас больно, я должна это признать. Я всем сердцем благодарна этому человеку. Я всегда считала его близким и родным. Другом. Любимым. Но он никогда так не думал», — заявила она (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Стриженова отметила, что сейчас ей тяжело, дальше будет ещё труднее, но она справится.
Александра родилась в семье Николая Холошина и дочери Олега Стриженова от первого брака — Натальи. У девушки пятеро детей.
Как сообщал «Рамблер», дядя девушки, продюсер Александр Стриженов рассказывал https://sobesednik.ru/obshchestvo/20170814-aleksandr-strizhenov-ne-nado-pripletat-holoshinu-k-nashey-se «Собеседнику», что 15 лет назад она оскорбила своего дедушку.
«Решила жить самостоятельно, мы не общаемся. Это был ее выбор. Я ничего не знаю про этого человека и знать не хочу!» — заявил он.
Видео дня. Судью из телешоу «Час суда» приговорили к двум годам
Комментарии
Шоу-бизнес , Николай Холошин , Александр Стриженов , Олег Стриженов
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Пассажир избил солдата Нацгвардии в аэропорту и попал на видео
01:12
Пассажир избил солдата Нацгвардии в аэропорту и попал на видео
В мире Происшествия
Появилось видео с пилотом «Формулы-1» после страшной аварии со взрывом
00:31
Появилось видео с пилотом «Формулы-1» после страшной аварии со взрывом
В мире Происшествия
Жители Норильска проделали туннели в огромных сугробах и попали на видео
02:24
Жители Норильска проделали туннели в огромных сугробах и попали на видео
Происшествия
Стрельба в российском кафе попала на видео
00:27
Стрельба в российском кафе попала на видео
Происшествия
Митингующие в Ереване обратились к послу России и попали на видео
04:01
Митингующие в Ереване обратились к послу России и попали на видео
В мире
Издевательства над собакой в аэропорту Сочи сняли на видео
03:11
Издевательства над собакой в аэропорту Сочи сняли на видео
Происшествия
Опубликовано видео задержания бывшего министра здравоохранения Иркутской области
00:39
Опубликовано видео задержания бывшего министра здравоохранения Иркутской области
Происшествия
Опубликовано видео задержания напавшего с ножом на таксиста
00:23
Опубликовано видео задержания напавшего с ножом на таксиста
Новости Москвы Происшествия
Женщина захотела поймать шумящее в доме «привидение» и сняла его на видео
00:39
Женщина захотела поймать шумящее в доме «привидение» и сняла его на видео
В мире
Опубликовано видео последствий беспорядков в Париже
00:54
Опубликовано видео последствий беспорядков в Париже
В мире Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение