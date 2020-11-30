Внучка актера Олега Стриженова Александра объявила о решении расстаться с мужем. На своей странице в Instagram она написала, что супруг никогда не считал ее родным человеком.

«Моя Семья-давно уже видимость. Ее нет. И как бы мне не было сейчас больно, я должна это признать. Я всем сердцем благодарна этому человеку. Я всегда считала его близким и родным. Другом. Любимым. Но он никогда так не думал», — заявила она (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Стриженова отметила, что сейчас ей тяжело, дальше будет ещё труднее, но она справится.

Александра родилась в семье Николая Холошина и дочери Олега Стриженова от первого брака — Натальи. У девушки пятеро детей.

Как сообщал «Рамблер», дядя девушки, продюсер Александр Стриженов рассказывал https://sobesednik.ru/obshchestvo/20170814-aleksandr-strizhenov-ne-nado-pripletat-holoshinu-k-nashey-se «Собеседнику», что 15 лет назад она оскорбила своего дедушку.

«Решила жить самостоятельно, мы не общаемся. Это был ее выбор. Я ничего не знаю про этого человека и знать не хочу!» — заявил он.