«Подумала, что умерла»: странный подарок Каменских

Украинская певица Настя Каменских опубликовала в Instagram видеонарезку с участием своей лучшей подруги дизайнера Анны Завгородней. Ролик артистка посвятила ее дню рождения 30 ноября.

«Единственное, что мне хочется написать здесь, — я люблю тебя. И знай, что я всегда рядом, чтобы поддержать и прийти на помощь! Да и просто посмеяться, ты моя самая красивая, самая добрая и невероятная девочка! Будь счастлива, детка», — поздравила Каменских свою подругу.

Несмотря на теплые слова и веселые кадры на видео, ролик взбудоражил подписчиков Каменских, люди забеспокоились, все ли в порядке с девушкой.

Каменских и Завгородняя регулярно появляются вместе на разных мероприятиях, в социальных сетях девушек тоже немало совместных фото.

Анна Завгородняя — супруга экс-участника украинской группы «Время и стекло» Алексея Завгороднего, выступавшего под псевдонимом Позитив. Осенью 2020 года коллектив заявил о распаде, а солист признался, что решил еще и развестись с женой.