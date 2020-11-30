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«Я подумала, что она умерла»: Лучшая подруга Каменских получила от звезды странный подарок 

Украина.ру 3 часа назад
«Подумала, что умерла»: странный подарок Каменских
Фото: РИА Новости
Украинская певица Настя Каменских опубликовала в Instagram видеонарезку с участием своей лучшей подруги дизайнера Анны Завгородней. Ролик артистка посвятила ее дню рождения 30 ноября.

«Единственное, что мне хочется написать здесь, — я люблю тебя. И знай, что я всегда рядом, чтобы поддержать и прийти на помощь! Да и просто посмеяться, ты моя самая красивая, самая добрая и невероятная девочка! Будь счастлива, детка», — поздравила Каменских свою подругу.

Несмотря на теплые слова и веселые кадры на видео, ролик взбудоражил подписчиков Каменских, люди забеспокоились, все ли в порядке с девушкой.

«А почему такая музыка? Я подумала, что она умерла», «Музыка траурная…», «Я подумала, что она умерла», — удивились подписчики.

Каменских и Завгородняя регулярно появляются вместе на разных мероприятиях, в социальных сетях девушек тоже немало совместных фото.
Анна Завгородняя — супруга экс-участника украинской группы «Время и стекло» Алексея Завгороднего, выступавшего под псевдонимом Позитив. Осенью 2020 года коллектив заявил о распаде, а солист признался, что решил еще и развестись с женой.
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Шоу-бизнес , Настя Каменских
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