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Полина Гагарина официально подала на развод

Деловая газета "Взгляд"
45 минут назад
Певица Полина Гагарина подала в мировой суд Москвы заявление о расторжении брака с фотографом Дмитрием Исхаковым.
Полина Гагарина официально подала на развод
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«24 ноября в суд от Полины Гагариной поступило заявление о разводе с Дмитрием Исхаковым. Ведется подготовка к его рассмотрению», – приводит АГН «Москва» документ.
Отмечается, что беседа назначена на 14 декабря.
Напомним, в мае источники из близкого окружения пары сообщили, что Гагарина и Исхаков расстались после шести лет брака. Позже Исхаков подтвердил, что они с Гагариной больше не живут вместе. Пара воспитывала общую дочь Мию и сына певицы от первого брака Андрея.
В августе Гагарина впервые высказалась о разводе со вторым мужем фотографом Дмитрием Исхаковым.
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