Водянова снялась полностью обнаженной для обложки

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Российская модель и мать пятерых детей Наталья Водянова приняла участие в откровенной фотосессии.

Как стало известно, девушка вместе со своими коллегами — Наоми Кэмпбелл, Дальей Вербовой, Ларой Стоун, Кристен Макменами и другими снялась полностью обнаженной для глянцевого журнала LOVE.

журнал LOVE

Отметим, что на снимках все модели, участвовавшие в съемках, находятся в одной позе — с поднятыми руками вверх.

Уточняется, что авторами фотоссесии выступили такие известные фотографы, как: Мерт Алас и Маркус Пигготт.