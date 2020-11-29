Водянова снялась полностью обнаженной для обложки

Российская модель и мать пятерых детей Наталья Водянова приняла участие в откровенной фотосессии.
Как стало известно, девушка вместе со своими коллегами — Наоми Кэмпбелл, Дальей Вербовой, Ларой Стоун, Кристен Макменами и другими снялась полностью обнаженной для глянцевого журнала LOVE.
журнал LOVE
Отметим, что на снимках все модели, участвовавшие в съемках, находятся в одной позе — с поднятыми руками вверх.
Уточняется, что авторами фотоссесии выступили такие известные фотографы, как: Мерт Алас и Маркус Пигготт.